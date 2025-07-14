遭爆頻繁出國 體育署長釋疑取消北極行

體育署長鄭世忠被報導今年頻繁以考察、後勤名義出國，鄭世忠強調報導所提及的預算額度皆為整團執行計畫所需，並非個人旅費，體育署在有限的資源下，希望達成最大效益。

鄭世忠被指6、7月就赴日本、帛琉、德國以及北極出差，內容分別是名古屋亞洲運動會後勤支援考察、參加帛琉第12屆太平洋迷你運動會、德國萊茵魯爾世大運坐鎮，以及參與全大運北極傳遞聖火。

鄭世忠強調，現在體育署主管的工作不能只侷限競賽後勤支援整合，更需要因應我國特殊國際政治處境，需思考透過運動平台，結合行銷概念，讓台灣體壇也能走出去，成為外交工作重要一員；過去台灣在運動外交上較缺乏整體策略，未來希望透過運動交流來增進實質的外交關係，進一步鞏固邦誼。

他以邦交國帛琉為例，帛琉奧會重要幹部同時也是國際奧會與大洋洲重要成員，這次我國協助帛琉棒球隊備戰帛琉主辦的2025太平洋迷你運動會，受邀訪問帛琉期間，帛琉人民都知道台灣派教練全力幫助該國球隊，最後棒球隊擊敗泛太平洋最強的關島隊勇奪冠軍，帛琉總統在泛太平洋運動會開幕致詞，多次感謝台灣政府的協助，訪帛期間也特感謝體育署的協訓，這次協訓與出訪獲得的外交成果無價。

出身基層的鄭世忠曾在協會與奧會服務十多年，清楚了解選手在前線比賽的需求；接任署長後，經常深入第一線了解選手需求，聆聽選手後勤整備的需求，兩年多來積極引進各部會、台商及產業界資源，2024年巴黎奧運和2026名古屋亞運前夕都親自率團進行相關行程的考察，即時統整架構各項資源，巴黎奧運就在現場攜手駐法大使幫拳擊女將林郁婷築防火牆，讓選手教練安心備戰。

從2023年上任的鄭世忠表示，兩年多來，從世大運、杭州亞運、巴黎奧運、帕運、世界棒球12強等賽事，台灣選手表現的成績，一再突破過去紀錄，他也盡心盡力指示體育署同仁，賽前全力協調後勤支援的整備工作，賽期中親自到第一線支持並協助解決突發性難題，也都圓滿完成任務。

即將開幕的萊茵魯爾世大運及明年名古屋亞運，並沒設立選手村，首度依照運動種類分配選手居住不同的旅館，我國選手將散居在各個不同的飯店，增加後勤整備的難度，鄭世忠今年初親自率團前往德國評估最合適的後勤地點；我國即將首度在名古屋亞運設置NOC house進行運動外交計劃，鄭世忠5月利用周日清晨出發，在2天的緊湊行程裡考察名古屋中繼站的地點，並拜會日本愛知縣知事、名古屋市長與議長，不僅爭取租借最佳後勤硬體設施，甚至力保觀眾席台灣僑胞加油時的權益，避免中國不當干擾。

至於北極行，鄭世忠解釋，明年全大運由國立中央大學承辦，上個月中央大學主動提出結合該校北極研究站進行聖火引燃計劃，整體經費由該校自籌，極具創意與意義，象徵中央大學長年於極地從事大自然環境的頂尖研究成果，也呼應近年運動界對環境永續發展的重視，並邀請署長出席見證在世界之巔進行全大運聖火引燃的劃時代創舉。他提到，全大運聖火引燃，體育署從不缺席，到時剛好出席歐洲德國世大運，因此決定親自前往表達支持，但因立法院會期延長，教育部長鄭英耀的世大運行程需縮短提前返國，因此已取消北極行程，留在德國世大運坐鎮督軍。

商品推薦