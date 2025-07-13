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射箭／許芯慈惜敗奧運金牌 世界盃馬德里站女子反曲弓奪銀

中央社／ 台北13日電
許芯慈。射箭協會提供
許芯慈。射箭協會提供

台灣女子反曲弓射箭小將許芯慈今天在世界盃馬德里站決賽，經過加射後雖和奧運金牌的韓國對手姜彩榮同為10分，但因對手比較接近靶心，最終就以5比6積分奪銀。

還未滿18歲、就讀新北市三民高中2年級的許芯慈，在射箭世界盃馬德里站個人資格賽，以656分排在第16名，進入對抗賽後她一路闖關挺進今天登場的4強賽。

4強賽許芯慈對上東京奧運女子團體銅牌的德國好手科洛潘（Michelle Kroppen），先以7比3積分過關；前進金牌戰後，對上東京奧運女子團體金牌的韓國名將姜彩榮。

金牌戰前2局雙方各取1局，第3局許芯慈意外射出4分箭，以23比27落敗，積分以2比4落後；不過許芯慈適時展現強心臟，第4局再以29比27獲勝，第5局雙方29比29戰成平手，最後就以加射決勝負。

加射中許芯慈先射下10分箭，結果姜彩榮同樣也是10分箭，最後經過測量，姜彩榮更靠近靶心，許芯慈只得「銀恨」作收。

許芯慈接受中央社記者訪問時表示，個人對抗賽的時候一直都很緊張，不過進入4強後就跟自己說放輕鬆，反正已經達到目標，「只是這是我個人賽第1次站上成人國際賽的決賽台，還真的很難放輕鬆。」

許芯慈笑說：「加射的時候射下10分箭原本還很開心，最後就這樣輸幾公分還是會覺得很嘔，但這也是我繼續努力的動力。」

許芯慈一開始是因為跟著朋友玩，以及哥哥也有學射箭才踏入這項運動，但從小學4年級開始接受正規訓練後，表現越來越穩定，也逐漸嶄露頭角。

執行教練吳英男提到，金牌賽前就跟許芯慈說韓國對手一定很強，「但出國比賽就是要跟這樣的選手競爭才會進步，芯慈表現得漸入佳境，我給她打95分，相信她會越來越好。」

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