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巾幗羽英盃公益羽球賽登場 李洋義賣親筆簽名帽義賣幫助弱勢選手逐夢

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
巾幗羽英盃公益羽球賽今在汐止登場，奧運羽球金牌選手李洋為活動揭開序幕，宣告大賽正式開始。圖／主辦單位提供
巾幗羽英盃公益羽球賽今在汐止登場，奧運羽球金牌選手李洋為活動揭開序幕，宣告大賽正式開始。圖／主辦單位提供

首屆「巾幗羽英盃」公益羽球賽，今在新北市汐止「奧森羽球學院」登場，吸引近500名民眾為愛揮拍。奧運羽球男雙金牌選手李洋也參加，親筆簽名限量羽球帽義賣，所得全數捐贈基隆高中、百齡高中、頭前國中及五結國中，幫助弱勢青年學子獲得更多教育資源，持續點燃他們追夢的動力。

這場賽事由汐科國際青年商會會長宋昀哲、總召張瑞軒策畫，集結產官學投入，號召各界菁英響應，融合羽球運動競技、女力展現與青年活力，成功募集教育善款，實踐社會關懷與教育扶助，為弱勢青年學子點亮希望曙光。

新北市青年局長邱兆梅、中華民國羽協秘書長李侑龍等人出席，另有多家企業贊助力挺公益，佳紡國際董事長張寺榮、元碩生技執行長夏筠婷、冉冉品牌創辦人楊智淵、愛康Lamorcom執行長吳瀅瀅等人到場，展現企業的社會責任。

球賽開始前，主辦單位安排青春洋溢的SPARK啦啦隊熱力演出，並與主辦方共舞「三振舞」。李洋也加入大合照，勉勵青年學生說，羽球成就了他的夢想，也能成就大家的夢想。相信巾幗羽英盃球賽會乘載眾人的愛心，將資源送進校園。他希望透過這場賽事，讓愛心能傳得更遠、更久。

主辦單位表示，首屆巾幗羽英盃公益羽球賽不僅是結合運動與競技的盛會，也是一場集結愛心與希望的社會行動。期盼未來持續擴大舉辦規模，讓這股由羽球引領的愛心風潮在世界各地持續蔓延，讓每一顆心都因這份熱情而被點亮。

巾幗羽英盃公益羽球賽今在汐止登場，集結產官學三界資源共同響應，實踐社會關懷與教育扶助。圖／主辦單位提供
巾幗羽英盃公益羽球賽今在汐止登場，集結產官學三界資源共同響應，實踐社會關懷與教育扶助。圖／主辦單位提供
巾幗羽英盃公益羽球賽今在汐止登場，義賣所得捐贈基隆高中、百齡高中、頭前國中及五結國中，幫助弱勢青年學子獲得更多教育資源，持續點燃他們追夢的動力。圖／主辦單位提供
巾幗羽英盃公益羽球賽今在汐止登場，義賣所得捐贈基隆高中、百齡高中、頭前國中及五結國中，幫助弱勢青年學子獲得更多教育資源，持續點燃他們追夢的動力。圖／主辦單位提供
巾幗羽英盃公益羽球賽今在汐止登場，安排SPARK啦啦隊熱力演出，並與主辦方、奧運羽球金牌選手李洋合影。圖／主辦單位提供
巾幗羽英盃公益羽球賽今在汐止登場，安排SPARK啦啦隊熱力演出，並與主辦方、奧運羽球金牌選手李洋合影。圖／主辦單位提供
巾幗羽英盃公益羽球賽今在汐止登場，奧運羽球男雙金牌選手李洋也參加，親筆簽名限量羽球帽義賣，幫助弱勢學生。記者邱瑞杰／攝影
巾幗羽英盃公益羽球賽今在汐止登場，奧運羽球男雙金牌選手李洋也參加，親筆簽名限量羽球帽義賣，幫助弱勢學生。記者邱瑞杰／攝影
巾幗羽英盃公益羽球賽今在汐止登場，這場球賽不僅是結合運動與競技的盛會，更是一場集結愛心與希望的社會行動。圖／主辦單位提供
巾幗羽英盃公益羽球賽今在汐止登場，這場球賽不僅是結合運動與競技的盛會，更是一場集結愛心與希望的社會行動。圖／主辦單位提供

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羽球 李洋 啦啦隊

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