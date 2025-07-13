足球／東亞盃女足賽 中華一度追平中國終場仍2比4落敗
在韓國華城市舉行的東亞盃女子足球賽，中華女足今天對上世界排名第17的中國，下半場一度戰成2比2平手，只可惜後續防守失利，終場以2比4吞下2連敗。
2025東亞盃女子足球賽持續進行，世界排名第42的中華女足，原本在資格賽不敵北韓排在第2，不過北韓以「不可抗力因素」缺席，改由中華女足遞補參賽，和中國、日本、韓國共4隊晉級決賽。
中華女足首戰以0比4不敵世界排名第7、亞洲第1的日本；今天再戰中國，開賽8分鐘就被對手邵子欽進球，接著16分鐘再被沈夢雨攻破大門，上半場中華就以0比2落後。
不過比賽到了下半場中華女足展開大反撲，分別在第55分鐘、第68分鐘，由蘇育萱、陳妗文接續破門，將比數一舉追成2比2平手。
只可惜比賽到了第82分鐘，先被中國的王妍雯踢進球打破僵局，接著又在傷停補時的第96分鐘，被邵子欽踢進本場個人第2球，最終中華女足就以2比4落敗。
吞下決賽2連敗的中華女足，最後一場將於7月16日對上世界排名第21的地主韓國隊。
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