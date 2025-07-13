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射箭／加射退法國！湯包組合奪世界盃混雙銅牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
湯智鈞（左）、邱意晴（中）射下世界盃混雙銅牌，和教練劉展明開心合影。圖／中華射箭協會提供
湯智鈞（左）、邱意晴（中）射下世界盃混雙銅牌，和教練劉展明開心合影。圖／中華射箭協會提供

中華射箭隊在世界盃馬德里站再傳捷報，先是複合弓女團逆轉印度隊奪金，今天反曲弓混雙「湯包」湯智鈞邱意晴和法國隊激戰到「加射」勝出，為中華隊再帶回一面銅牌，晚上女將許芯慈和湯智鈞還要在4強賽登場，有機會再帶回另外2面獎牌。

中華複合弓女團由經驗老到的黃逸柔領軍，搭配陳怡瑄和邱鈺兒，團體賽先在4強射倒強權南韓隊，金牌戰再以227：225逆轉印度隊，奪下中華射箭代表隊今年的世界盃首金。

今天壓軸日賽程，先登場的反曲弓團體賽中華隊再有好消息，東京、巴黎奧運國手「湯包」湯智鈞和巴黎奧運國手邱意晴搭檔的混雙，銅牌戰和法國年輕組合科爾多（Amélie Cordeau）／阿迪（Baptiste Addis）對決，前兩局雙方都平手，第三局法國組合射出近乎完美的39分，1分之差勝過中華隊，不過中華隊第四局還以顏色，以39：38拿下2點積分，將戰局逼到「加射」。

一人一箭的加射中，兩位女將都射出滿分箭；年僅18歲的阿迪失準，只出現7分箭，「湯包」維持水準射出9分箭，也守住中華隊的銅牌。

湯智鈞台灣時間晚上還有個人4強賽，晚上9點25分再度對決阿迪，奪勝就能射進9點53分進行的金牌戰。

反曲弓女將許芯慈也晉級4強，今天晚上8點05分將碰德國克羅朋（Michelle Kroppen）。

湯智鈞（右後）、邱意晴（右前）射下世界盃混雙銅牌，頒獎台合影。圖／中華射箭協會提供
湯智鈞（右後）、邱意晴（右前）射下世界盃混雙銅牌，頒獎台合影。圖／中華射箭協會提供

湯智鈞、邱意晴（右）射下世界盃混雙銅牌，頒獎台合影。圖／中華射箭協會提供
湯智鈞、邱意晴（右）射下世界盃混雙銅牌，頒獎台合影。圖／中華射箭協會提供

湯智鈞（中）、邱意晴（右）射下世界盃混雙銅牌，和教練劉展明開心合影。圖／中華射箭協會提供
湯智鈞（中）、邱意晴（右）射下世界盃混雙銅牌，和教練劉展明開心合影。圖／中華射箭協會提供

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邱意晴 湯智鈞 中華隊

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