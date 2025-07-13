羽球／公益賽擔任開球大使 李洋盼傳承愛心

首屆「巾幗羽英盃」公益羽球賽今天在新北市汐止「奧森羽球學院」熱烈登場，奧運羽球金牌選手李洋擔任開球大使，親臨現場並暖心勉勵青年學子，希望透過賽事將愛心傳得更遠。

巾幗羽英盃集結產官學三界資源共同響應，實踐社會關懷與教育扶助，首屆賽事吸引近500名熱情民眾共襄盛舉，李洋致詞時說：「羽球成就了我的夢想，也能成就你們的！「巾幗羽英盃」乘載各界的愛心，將資源送進校園。我希望透過這場賽事，讓愛心能傳得更遠、更久。」

本次賽事由JCI汐科國際青年商會會長宋昀哲、總召張瑞軒親自策劃，號召各界菁英響應，融合羽球運動競技、女力展現與青年活力，成功募集教育善款，為弱勢青年學子點亮希望曙光。今天包括新北市青年局局長邱兆梅、中華民國羽球協會秘書長李侑龍等多位長官親臨致詞，多位企業代表也出席力挺，女星劉伊心代表老虎牙子執行董事也美麗現身支持公益。

公益活動的最大亮點之一，是由奧運金牌李洋親筆簽名的限量羽球帽義賣，10頂簽名帽一開放即被熱烈搶購，成功募集公益善款。

主辦單位表示，所有義賣所得將全數捐贈予基隆高中、百齡高中、頭前國中及五結國中四所學校，幫助弱勢青年學子獲得更多教育資源，持續點燃他們追夢的動力。 李洋擔任巾幗羽英盃開球大使。圖／JCI汐科國際青年商會提供

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