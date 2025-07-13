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電競／六都「特戰英豪」桃園冠軍決賽激烈 進軍全國明年亞運爭光

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
2025六都電競爭霸戰「特戰英豪」桃園冠亞軍決賽，由VAN152、GOODBOY兩隊爭冠，競爭激烈。記者曾增勳／攝影
2025六都電競爭霸戰「特戰英豪」桃園冠亞軍決賽，由VAN152、GOODBOY兩隊爭冠，競爭激烈。記者曾增勳／攝影

2025六都電競爭霸戰「特戰英豪」桃園冠亞軍決賽，桃園市副市長王明鉅今天下午在桃園市府青年局多功能展演廳主持開幕，由VAN152、GOODBOY兩隊爭冠，勝者將代表桃園出戰8月底高雄全國總決賽，爭取「特戰英豪」電競53萬獎金，王明鉅期許冠軍隊爭取明年代表台灣出戰亞運為國爭光。

六都電競爭霸戰為全台最大業餘電競賽事，今年邁入第9屆，分北區（台北、新北、桃園）及南區（台中、台南、高雄）兩大賽區進行區域競賽，北區線上賽自7 月2日起辦理「英雄聯盟」、「特戰英豪」、「絕地求生」及「聯盟戰棋」電競賽，總獎金170萬元，將於8月30日至31日在高雄市舉辦全國總決賽，六都頂尖代表力爭「六都制霸」殊榮。

其中「特戰英豪」遊戲競賽獎金高達53萬元，六都好手共444 隊報名參賽，包括台北61隊、新北88隊、桃園71隊、台中70隊、台南56隊、高雄98隊，今天桃園區決賽冠軍獎金3萬元，由VAN152、GOODBOY兩隊爭冠，直播及拉啦隊助陣，尤其VAN152去年在台南賽區決賽飲恨，今年轉戰桃園出賽勢在必得，兩隊競賽激烈，冠軍將代表桃園參加高雄全國賽爭取冠軍，開幕後VAN152、GOODBOY兩隊成員上陣競爭激烈。

王明鉅表示，參加六都電競爭霸遊戲「特戰英豪」，六都隊伍參加熱烈，最少70幾隊、最多90幾隊，桃園市今天產生冠軍隊，與五都比一比，主辦單位指明年日本名古屋亞運列入電競項目，「特戰英豪」也是電競項目遊戲之一，桃園冠軍產生後，希望年青朋友繼續練習在六都電競奪冠，明年代表台灣參加亞運爭取冠軍為國爭光。

2025六都電競爭霸戰「特戰英豪」桃園冠亞軍決賽，由VAN152、GOODBOY兩隊爭冠，競爭激烈。記者曾增勳／攝影
2025六都電競爭霸戰「特戰英豪」桃園冠亞軍決賽，由VAN152、GOODBOY兩隊爭冠，競爭激烈。記者曾增勳／攝影

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