外界拱他當體育部長 李洋出席公益賽避談入閣 高中羽球教練支持

行政院預定9月9日成立體育部，東京、巴黎奧運連霸羽球男雙金牌得主李洋，被視為是首任部長可能人選。李洋今天出席球賽時，臨時取消媒體訪問的安排，未回應入閣問題。李洋就讀基隆高中時的羽球教練鄭永成在會場表態支持，認為選手當部長，更了解選手訓練和比賽處境。

李洋和搭檔王齊麟組成「麟洋配」，參加東京奧運羽球男子雙打比賽，雖然首戰出師不利，在小組賽敗給印度選手，重整旗鼓後一路過關斬將，贏得金牌。2024年麟洋配再戰巴黎奧運，未負國人期待，再次奪冠，成為奧運羽球史上相同組合衛冕金牌的男雙選手。

體育部將在9月9日掛牌運作，教育部政務次長張廖萬堅原被視為首任部長熱門人選，日前他被指前往帛琉參加太平洋迷你運動會時，妻子同行並享有禮遇。張廖萬堅表示，妻子均自費，自己也僅由體育署支出機票及團體保險。

體育部成立前出現「爆料」，外界臆測與部長任命案有關。張廖萬堅若出局，李洋和舉重金牌選手郭婞淳、有「網壇一哥」封號的盧彥勳都是可能人選。

汐科國際青年商會今天舉辦首屆「巾幗羽英盃」公益羽球賽，李洋受邀擔任開球大使，並在現場分享他對關懷弱勢、投入愛心公益與推動台灣運動精神的理念。

主辦單位原本安排李洋在上午10時30分，接受媒體聯訪，但可能是不想回應體育部長話題，臨時取消訪問流程，僅安排李洋開球、宣示比賽開始、簽名和合照。

鄭永成今天也有陪同學生參賽，並代表基隆高中，與台北市百齡高中、新北市頭前國中和宜蘭縣五結國中代表，一起接受主辦單位致贈募集的善款與物資。

外界指李洋也是適合出任首任體育部長人選的看法，鄭永成表示認同。他說，如果是由運動選手擔任體育部長，應該會更了解選手訓練和比賽的處境。 東京、巴黎奧運連霸羽球男雙金牌得主李洋，今天到新北汐止參加公益羽球賽。他被視為是首任部長可能人選，今天臨時取消媒體訪問的安排，未回應入閣問題。記者邱瑞杰／攝影 東京、巴黎奧運連霸羽球男雙金牌得主李洋，今天到新北汐止參加公益羽球賽。他被視為是首任部長可能人選，今天臨時取消媒體訪問的安排，未回應入閣問題。記者邱瑞杰／攝影 東京、巴黎奧運連霸羽球男雙金牌得主李洋，今天到新北汐止參加公益羽球賽。他被視為是首任部長可能人選，今天臨時取消媒體訪問的安排，未回應入閣問題。記者邱瑞杰／攝影 東京、巴黎奧運連霸羽球男雙金牌得主李洋，今天到新北汐止參加公益羽球賽。他被視為是首任部長可能人選，今天臨時取消媒體訪問的安排，未回應入閣問題。記者邱瑞杰／攝影

商品推薦