射箭／中華複合弓女團世界盃摘金 黃逸柔內心充滿感動

在西班牙舉行的射箭世界盃馬德里站，中華複合弓女團今天逆轉印度隊摘下金牌，國際賽資歷豐富的黃逸柔表示，內心非常感動，「終於在頒獎台上聽到屬於我們的歌。」

由多次代表台灣征戰亞運賽場的黃逸柔領軍，搭配陳怡瑄、邱鈺兒組成的中華複合弓女子團體，在這次射箭世界盃馬德里站表現亮眼，不僅在團體賽4強扳倒射箭強權韓國隊，今天更於金牌戰穩定發揮，終場以227比225逆轉印度隊，勇奪台灣射箭代表隊本季在世界盃首金。

事實上，中華複合弓女團在前3局結束仍以1分落後，不過進入決勝第4局開啟10分箭連發的攻勢，尤其最後以3人皆飆出10分箭強勢收尾，加上印度隊射出失誤的7分箭，讓中華複合弓女團上演逆轉秀，同時在雙方幾乎為原班人馬情況下，報了2022杭州亞運金牌戰落敗之仇。

中華射箭隊總教練廖健男接受中央社採訪時指出，選手在上場前有準備好狀態，彼此也會互相提醒，跟教練團配合也很流暢，並稱讚選手連續3支10分箭關門的表現堪稱完美，並讓對手產生壓力發生失誤，「複合弓分數都很接近，還好我們有挺住，真的太開心了。」

上次在複合弓女團在國際賽摘金已經是2019年世界射箭錦標賽，台灣女將黃逸柔則透露，內心相當感動，「終於在頒獎台上聽到屬於我們的歌。」她笑說與前次不同的是，現在主要扮演「領導者」角色，將經驗分享給學妹，並提到不斷鼓勵剛升大一的潛力新星邱鈺兒，「感覺她有享受在比賽中。」

至於反曲弓部分，「湯包」湯智鈞搭配邱意晴的混雙將爭銅牌，另外湯智鈞、許芯慈也都挺進個人賽4強，有機會替台灣射箭代表團再添獎牌。廖健男期許將這股氣勢延續至9月在韓國開打的世界射箭錦標賽，「回台灣就要積極備戰。」

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