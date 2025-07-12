恐影響2026亞運？大阪世博多國場館欠款 業者嘆「做夢都沒想到」

大阪世博開幕3個月，多國展館的建設費用尚未付清，據稱至少有中國、美國、德國、馬爾他等7國展館的業者，控訴沒收到工程款，當中涉及外資總承包商。業者稱，這家公司還負責明年舉辦的名古屋亞洲運動會，讓業者猶豫是否承包。

據產經新聞、朝日新聞報導，參與中國館建設、被拖欠大約6000萬日圓（約新台幣1200萬元）的一家日本電氣設備公司9日召開記者會，希望大阪關西世博的營運單位「日本國際博覽會協會」（萬博協會）介入解決欠款問題。不過，因為這是「民間企業之間的合約問題」，至今仍未找到解決辦法。

承包中國館工程公司的社長表示，公司負責監視器電氣配線，以及灑水設備配線等工程，工期為去年11月至今年3月，為了趕上世博4月開幕日夜趕工，但至今仍有6000萬日圓的工程款尚未收到。「為了不讓公司倒閉，每天都在找資金週轉」。

他表示，世博是「國家級項目」，萬博協會應該出面，「不要以這是民間企業之間的問題為由置身事外，應該積極地處理這個問題」。

被拖欠工程款的業者在5月成立了「受害者協會」，據稱曾參與中國、美國、德國、安哥拉、馬爾他、羅馬尼亞、塞爾維亞等7國展館的業者，都控訴沒有收到工程款。

主要問題不在於各國政府拖欠款項，而是進行發包的總承包商拿到錢之後，卡住了往下發放的工程款。據稱包括馬爾他館等4個拖欠費用的展館，都由同一家外資企業發包。

負責馬爾他館的業者表示，雖然在開幕前完工，但是「（發包的業者）提出不合理的怨言，拒絕支付工程款」，業者已經在6月5日向東京地方法院提起訴訟，要求對方支付1億2000萬日圓。

羅馬尼亞館的承包業者稱，總承包商沒有支付1億2500萬日圓工程款。業者在完工2個月後的6月收到解除合約通知書，反而被要求支付1億6300萬日圓的追加施工費。

負責中國館的總承包對第一承包業者拖欠支付工程款，導致第二承包商以下的業者收不到款項。美國館方面則是有一家第三承包商控訴，因為第二承包商拖欠付款，尚有2800萬日圓工程款沒有到帳。然而，公司卻在5月接到第二承包商通知，稱「已經啟動破產程序」。

「受害者協會」表示，其他國家展館可能也發生類似的未付款問題。

報導指出，導致欠款的原因，被認為是在開幕前出現的施工延遲。上次的杜拜世博因為疫情因素延後了一年半舉行，壓縮大阪世博的準備時間，再加上烏克蘭危機導致材料價格上漲，以及展館設計複雜等種種因素，使得日本國內大型建設公司對於要不要接單感到猶豫。

為了趕上開幕時間，主辦方廣求協助，大阪府方面也在2023年8月，向中小型建設公司提出協助建造展館的請求。導致的結果是，雖然爭取到許多業者加入，卻也擴大了惡質業者介入工程的空間。

有業者感嘆，「做夢都沒想過這種國家級項目，竟然會發生工程款未支付的情況。」

2005年舉辦愛知世博當時，所有海外展館建設都是由萬博協會負責，各國負責內外部裝潢。根據經濟產業省博覽會推進室的資料，當時沒有留下任何未付款紀錄。

大阪府知事吉村洋文表示，由於這是民間企業之間的合約糾紛，「很難用稅金來代為墊付」。萬博協會持續接受業者諮詢，但也表示「這屬於民間業者之間的契約，萬博協會沒有權限，能做的很有限」。

負責德國館、塞爾維亞館的大阪建設公司LEGO社長辻本敬吉表示，公司去年8月承包了法資活動企業「GL Events」日本法人發包的場館建設工程，也在開幕前如期完工，但目前「包含追加工程費在內，有3億4000萬日圓尚未獲得支付」。

馬爾他館、羅馬尼亞館的工程同樣由GL Events發包。除此之外，為了明年9月開幕的2026名古屋亞運，GL Events在今年4月與組織委員會簽下了630億日圓的場館設置與營建委託合約。

辻本表示，「GL曾經拜託我介紹願意參與亞運會工程的日本業者，但因為世博的未付款問題愈來愈大，很多國內業者對GL感到不安，猶豫是否加入」。他表示，相關問題遲遲不解決，恐會對名古屋亞運造成不良影響。

亞運會的組織委員會接受產經新聞訪問時表示，「目前尚未因為世博事件，考慮重新審視與GL的合約」。GL方面未回應採訪要求。

大阪世博4月13日開幕，展期達半年，持續到10月13日，會場位於大阪市的人工島「夢洲」。

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