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桌球／WTT大滿貫美國站 林昀儒惜敗張本智和無緣4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

WTT大滿貫美國站賽事本周在拉斯維加斯登場，我國一哥林昀儒今天在8強賽遭遇日本名將張本智和，上演雙方生涯的第10次對決，最終林昀儒以12：10、10：12、9：11、12：10、4：11、10：12敗下陣來，無緣4強。

本周WTT大滿貫美國站賽事，我國今天僅剩兩組人馬登場，其中女雙鄭怡靜／李昱諄，凌晨在4強賽遭遇中國大陸王藝迪／蒯曼，最終以9：11、13：11、11：7、4：11、7：11惜敗。

至於林昀儒今天則是在男單8強賽遭遇世界排名第4名的日本名將張本智和，雙方生涯前9度對決林昀儒以3勝6敗屈居下風，不過過去3度交手林昀儒就拿下2勝，包括去年巴黎奧運8強賽以及今年WTT冠軍賽仁川戰16強。

在前4局賽事中兩人也展開激烈拉鋸戰，每局勝負分差都在2分，雙方也各下2局戰成2：2平手，不過關鍵第5局林昀儒卻遭遇亂流，以4：11被張本智和取得聽牌優勢。

第6局張本智和則是一路維持小幅領先，不過局中林昀儒也展現韌性，在5：7落後時連趕4分逆轉戰局，但張本智和馬上又追到10：10平手，林昀儒在關鍵時刻卻連續出現出界狀況，讓張本智和以12：10拿下勝利，晉級到4強賽。

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鄭怡靜 林昀儒

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