溫網／波蘭草莓義大利麵 成為球賽話題

波蘭網球明星斯威雅蒂（Iga Swiatek）在溫布頓網球錦標賽擊敗柯林斯（Danielle Collins）後接受媒體訪問時說，「我最愛的美食是草莓義大利麵。」成為國際球迷與社群討論焦點，也成為賽事話題美食。

斯威雅蒂說：「這是我童年的最愛，義大利麵條搭配草莓和少許的優格，真的非常美味。」根據波蘭網路媒體Onet.pl報導，記者聽得一頭霧水，但波蘭網民卻瞬間湧入社群平台瘋狂分享自己家中的版本，甚至連波蘭名廚瓦霍維奇（Ewa Wachowicz）都在節目上示範加入焦化奶油與酸奶油的改良做法，讓這道童年滋味大翻紅。

波爾薩新聞網（Polsat News）指出，該受訪片段引起社群熱議，「草莓義大利麵」（makaron ztruskawkami）一詞迅速在TikTok與Instagram竄紅。不少波蘭民眾表示驕傲：「終於有人讓這道被低估的波蘭美食走向世界舞台！」外國網友則表示驚訝，有人說：「這就像把披薩加上鳳梨一樣衝擊。」

體育網站WP體育真相網（SportoweFakty）報導，義大利選手科博利（Flavio Cobolli）在看到斯威雅蒂的食物推薦後笑說：「我不想成為她。」另有英國球迷稱這是「溫網最奇葩的新聞」，但也引起不少人對波蘭飲食文化的好奇與試吃慾望。

根據波蘭通訊社（PAP）報導，草莓義大利麵在波蘭人心中有著深厚的情感，特別在夏天草莓盛產時，用糖、優格、奶油或奶酪拌麵食用，是許多人成長回憶的一部分。斯威雅蒂將這份童年記憶帶到國際賽場，也無意間讓全球觀眾注意到這道簡單卻溫暖的家鄉味。

目前斯威雅蒂正全力備戰溫網決賽。她將在本週六與首度打入該賽決賽的美國選手阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）交手比賽。

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