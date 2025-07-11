溫網／阿爾卡拉斯拍退弗里茲 男單3連霸差最後1勝
溫網男單4強賽今天晚間登場，首場比賽就由挑戰三連霸的西班牙前球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）出戰第五種子的美國弗里茲（Taylor Fritz），最終阿爾卡拉斯在全場僅被破發1局的情況下，以6：4、5：7、6：3、7：6（8：6）勝出，距離溫網男單三連霸和大滿貫生涯第6冠僅差最後一勝。
過去兩年在溫網都奪冠的阿爾卡拉斯，儘管今年回到衛冕舞台在首輪就遭遇五盤苦戰，不過接下來幾輪賽事狀況也持續回穩，包括在8強賽面對地主好手諾瑞（Cameron Norrie）直落三取勝，連續3年都挺進到4強賽。
今天阿爾卡拉斯的對手則是生涯首度打進到溫網4強賽的弗里茲，在首盤賽事中阿爾卡拉斯就先發制人，在開賽後首局就率先破發，並且以6：4先下一城；不過第二盤弗里茲也展開反擊，在關鍵第12局破發後，以7：5扳平戰局。
第三盤阿爾卡拉斯再度出擊，在第3、9局兩度破發後以6：3取得聽牌優勢，但第四盤弗里茲也展現韌性，雙方一路保發拚戰到搶七大戰，並由弗里茲一度以6：4取得盤末點，但阿爾卡拉斯關鍵時刻卻連續化解危機讓弗里茲回擊出界，甚至還在弗里茲網前截擊掛網後取得本場比賽第一個賽末點，最終阿爾卡拉斯也以7：6（8：6）勝出，挺進到冠軍賽。
阿爾卡拉斯在拿下這一勝後，也將個人連勝之旅推進到24場，並且有望成為史上第5位在溫布頓完成男單3連霸的球員，不過他冠軍賽的對手將是世界球王辛納（Jannik Sinner）和前球王約克維奇（Novak Djokovic）的勝方。
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