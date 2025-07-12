快訊

百合颱風最快今生成 吳德榮：歐洲模式模擬19日熱帶系統登陸台灣

川普對加課高關稅 道瓊下跌280點 史指本周走低

世大運授旗 賴總統勉讓世界看見台灣

聯合報／ 記者巫鴻瑋劉肇育／高雄報導
賴清德總統（前中）昨天前往國訓中心為即將出發前往德國世大運選手授旗，希望大家能為台灣爭光。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（前中）昨天前往國訓中心為即將出發前往德國世大運選手授旗，希望大家能為台灣爭光。記者劉學聖／攝影

2025年世界大學運動7月16日在德國萊茵魯爾舉行，賴清德總統昨赴國家運動訓練中心勉勵中華台北代表隊，並頒發加菜金，承諾比照亞運、奧運增設中繼站，提供最佳後援，期盼選手爭取最好成績，讓世界看見灣。

台灣派出196名選手參加田徑、游泳等15種賽事。賴總統說，台灣2023年在成都世大運斬獲10金17銀19銅，締造境外最佳紀錄，去年巴黎奧運勇奪2金5銅，世界棒球12強賽更贏得世界冠軍，讓社會緊密團結在一起。

賴總統點名桌球好手「柚子同學」高承睿、游泳好手「台灣蝶王」王冠閎、競技體操選手丁華恬、田徑好手張博雅、陳彩娟，對他們充滿信心，也期望所有選手享受比賽，爭取佳績。

賴總統也承諾，本次世大運將比照亞運、奧運增設中繼站，包括膳食供應、物理治療所等，提供後勤支援。

即將啟程，我國男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂是最後一次參加世大運，他強調會平常心應對，力拚世錦賽積分；剛從高中畢業的女子鉛球全國紀錄保持人江靜緣，對生涯首次世大運充滿期待，並希望能延續在亞錦賽奪牌的好狀態。

上屆創下歷年最佳第11名的男籃代表隊，透過佛光盃以戰養戰，總教練陳子威喊出挑戰前8強的目標，陣中杭州亞運三對三金牌好手林信寬將首度征戰世大運。

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

高承睿 陳子威 王冠閎 成都世大運 世錦賽 世界棒球12強 丁華恬

延伸閱讀

盧秀燕桃園反惡罷 籲投不同意罷免票教訓總統不顧百姓、不拚經濟

災民當面求助 賴總統冷回「不能什麼事都靠國軍」？府出聲

賴清德赴高雄國訓中心授旗 與陳其邁「相敬如賓」大合照中間隔了他

世大運／陳子威喊話男籃目標前8強 游艾喆：不是沒機會

相關新聞

世大運授旗 賴總統勉讓世界看見台灣

2025年世界大學運動7月16日在德國萊茵魯爾舉行，賴清德總統昨赴國家運動訓練中心勉勵中華台北代表隊，並頒發加菜金，承諾...

足球／世俱盃決賽14日登場 台灣運彩提供單場及場中投注

2025國際足球總會俱樂部世界盃經過約一個月的比拚，即將在14日凌晨3時由今年贏得歐洲冠軍聯賽錦標的法甲勁旅巴黎聖日耳曼...

桌球／林昀儒4連勝中國向鵬 WTT美國大滿貫賽晉8強

台灣男子桌球好手林昀儒，今天在WTT美國大滿貫賽單打16強，以12比10、11比7、11比7直落3解決中國的向鵬，不但完...

路跑／信仰buff加滿 北港媽祖盃開放跑者專屬鑽轎腳體驗 

即將在11月8日登場的2025北港媽祖盃全國馬拉松，今年最大亮點莫過於北港朝天宮媽祖鑾轎首度親臨會場加持跑者，參賽者可於...

世大運／陳子威喊話男籃目標前8強 游艾喆：不是沒機會

上屆成都世大運拿下史上最佳第11名的我國男籃代表隊，今年由陳子威執掌兵符遠征德國，對於今年女籃喊出了奪牌的目標，陳子威今...

世大運／江靜緣首度參賽感覺長大了 林昱堂最後一屆拚積分

德國萊茵魯爾世界大學運動會將於16日舉行開幕式，我國首批代表團成員將於明天啟程，代表團主團則將在後天出發，而今年田徑運動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。