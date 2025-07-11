射箭世界盃馬德里站 湯智鈞、邱意晴反曲混雙爭銅

在西班牙舉行的射箭世界盃馬德里站，台灣反曲弓混雙組合湯智鈞、邱意晴，今天在4強賽以3比5惜敗韓國，預計13日將和法國隊爭奪銅牌。

射箭世界盃馬德里站經過反曲弓個人資格賽後，台灣由湯智鈞、邱意晴代表參加混雙賽事，2人以總分1348排在第4種子、首輪輪空。

16強湯智鈞和邱意晴聯手以5比3擊敗摩爾多瓦；8強面對斯洛維尼亞，前4局射完後，雙方積分戰成4比4平手，最後台灣組合靠著加射以18比17、1分險勝，順利以積分5比4闖進4強。

湯智鈞和邱意晴在4強對上韓國組合李雨錫、林是見；其中韓國的女箭客林是見在去年巴黎奧運，包辦個人、混雙、團體3金。

湯智鈞和邱意晴毫無懼色，首局就以36比35技壓韓國組合，率先搶下2分積分；第2局雙方都射下38分的高分，台灣組合取得3比1的積分領先優勢，只要再拿1局就能過關闖進冠軍戰。

只可惜，第3、4局台灣組合都各發生一支要命的7分箭，讓韓國分別以38比35、39比36拿下，最終就以積分5比3逆轉擊敗台灣組合。

儘管和冠軍戰擦身過，湯智鈞和邱意晴仍可在台灣時間13日下午和法國隊爭奪銅牌。

教練劉展明在接受中央社訪問時表示，這幾天的風勢和風向都非常亂，所以從第1場開始分數變化都很大，還好湯智鈞和邱意晴表現夠穩定，「尤其8強頂住加射壓力，表現算是相當不錯。」

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