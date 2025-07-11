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足球／2025世俱盃決賽 大巴黎對戰切爾西、誰將成為地表最強？

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
法甲勁旅巴黎聖日耳曼挺進首屆世俱盃決賽。 新華社
法甲勁旅巴黎聖日耳曼挺進首屆世俱盃決賽。 新華社

2025國際足總俱樂部世界盃(以下簡稱世俱盃)經過約一個月的比拚，即將在台北時間7月14日(一)凌晨3時，由今年贏得歐洲冠軍聯賽錦標的法甲勁旅巴黎聖日耳曼，與歐洲協會聯賽冠軍英超豪門切爾西，在可容納8.2萬名觀眾的大都會人壽體育場爭奪世界最強俱樂部的榮譽。台灣運彩提供不讓分、讓分、大小等超過28種不同玩法。

大巴黎在淘汰賽連續3場零封對手，被視為奪冠大熱門，台灣運彩為決賽開出的不讓分賠率1.45倍，切爾西在淘汰賽雖漸入佳境，但不讓分賠率高達4倍，如果正規時間90分鐘加傷停補時雙方和局，賠率為3.45倍。讓分盤開出大巴黎讓1球(讓分0:1)，如果最終大巴黎贏2球以上(巴黎聖日耳曼0:1)，賠率2.2倍、贏1球(和局0:1)為3.4倍，切爾西不敗(切爾西0:1)為2.05倍。消費者喜愛的大小玩法，台灣運彩開出[總分]大小 2.5，兩隊加總大於2.5球賠率1.45倍，小於2.5球賠率則是2.07倍。

台灣運彩為世俱盃推出的「世俱盃熱戰，運彩抽好康」活動進入最後倒數，凡運彩線上會員單筆投注滿新臺幣500元(須含世俱盃賽事)，即可參加抽獎，有機會贏得現金新臺幣十萬元等好禮。

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