足球／世俱盃決賽14日登場 台灣運彩提供單場及場中投注

2025國際足球總會俱樂部世界盃經過約一個月的比拚，即將在14日凌晨3時由今年贏得歐洲冠軍聯賽錦標的法甲勁旅巴黎聖日耳曼，與歐洲協會聯賽冠軍英超豪門切爾西，在可容納8.2萬名觀眾的大都會人壽體育場爭奪世界最強俱樂部的榮譽，台灣運彩提供不讓分、讓分、大小等超過28種不同玩法，讓您「買運彩，看比賽，更精彩」。

大巴黎在淘汰賽連續3場零封對手，被視為奪冠大熱門，台灣運彩為決賽開出的不讓分賠率1.45倍，切爾西在淘汰賽雖漸入佳境，但不讓分賠率高達4.00倍，如果正規時間90分鐘加傷停補時雙方和局，賠率為3.45倍。

台灣運彩將提供世俱盃決賽單場及場中投注。圖／台灣運彩提供

讓分盤開出大巴黎讓1球（讓分0：1），如果最終大巴黎贏2球以上（巴黎聖日耳曼0：1），賠率2.20倍、贏1球（和局0：1）為3.40倍，切爾西不敗（切爾西0：1）為2.05倍。消費者喜愛的大小玩法，台灣運彩開出[總分]大小 2.5，兩隊加總大於2.5球賠率1.45倍，小於2.5球賠率則是2.07倍。

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