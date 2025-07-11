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桌球／林昀儒4連勝中國向鵬 WTT美國大滿貫賽晉8強

中央社／ 台北11日電
林昀儒今天直落3解決中國的向鵬挺進8強。 新華社
林昀儒今天直落3解決中國的向鵬挺進8強。 新華社

台灣男子桌球好手林昀儒，今天在WTT美國大滿貫賽單打16強，以12比10、11比7、11比7直落3解決中國的向鵬，不但完成對戰4連勝，也如願挺進8強。

世界排名第8的林昀儒賽前對上世界排名第10的向鵬，有著3戰全勝的絕對優勢，加上今天這場，林昀儒幾乎就是向鵬剋星。

首局開打後，林昀儒就迅速連得4分取得領先，儘管在比賽尾聲一度被追成10比10平手，但林昀儒靠著優異的發球手感，還是收下首局勝利。

第2局雙方互有拉鋸，不過向鵬過往對於林昀儒的接發球始終有處理不好的毛病，在這局關鍵時刻就能看到，讓林昀儒在6比6平手時靠一波5比1攻勢，連拿第2局取得聽牌優勢。

林昀儒在第3局持續發揮，除了招牌的反手擰球外，側身正拍也有奇襲效果，始終找不到破解之道的向鵬，頂多只能靠著偷襲發長球來搶分，最終還是讓林昀儒在8比7領先時連得3分終結比賽。

林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）一日3戰，可惜和高承睿的男雙、和鄭怡靜的混雙都不幸落敗。

尤其在混雙遭到對手逆轉吞敗後，林昀儒沒多久又在男單賽事登場，幸好心情迅速調整沒受到太大影響，才能擊退向鵬。

林昀儒晉級8強後，將遇到世界排名第4的日本好手張本智和，2人過去交手9次，林昀儒3勝6敗居下風。

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鄭怡靜 林昀儒 大聯盟

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