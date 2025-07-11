路跑／信仰buff加滿 北港媽祖盃開放跑者專屬鑽轎腳體驗 

即將在11月8日登場的2025北港媽祖盃全國馬拉松，今年最大亮點莫過於北港朝天宮媽祖鑾轎首度親臨會場加持跑者，參賽者可於活動當日，在賽前進行傳統的「鑽轎腳」儀式，象徵祈求平安、健康、事事順利。

北港媽祖盃以在地文化為核心，期望透過信仰與運動的結合，讓跑者在踏上賽道前，心靈先行「充電」，身心都能被照顧，這項僅見於北港在地宗教活動的體驗，將媽祖的庇佑化為跑者的精神力量，也成為賽前最溫暖的加持。

北港朝天宮作為全台媽祖信仰的重鎮，每年吸引無數信徒前來進香朝拜，2025北港媽祖盃將這份宗教信仰轉化為身體力行的奔跑旅程，跑者在起跑前，可親身參與「鑽轎腳」儀式，透過象徵平安與庇佑的傳統儀式，感受媽祖的祝福與護佑。

從北港獨有的遶境文化出發，延伸至全民共襄盛舉的運動賽事，2025北港媽祖盃啟動影片以朝天宮前的紅毯大道為畫面主軸，展現文化與運動之間的精采連結。片中奔跑的身影穿梭在北港街道，傳遞的不只是速度與激情，更是一份來自信仰的延續與守護。媽祖精神轉化為腳下的每一步，讓跑者在踏上賽道的同時，也踏入一段關於傳承與祝福的旅程。（影片連結：https://youtu.be/uTw0HXlLckc）

2025年適逢蛇年，象徵「蜿蜒護佑、蛻變新生」，本屆賽事不僅強化信仰文化元素，更融合永續理念，傳遞對土地、對未來的守護承諾，北港媽祖盃從不只是比賽，它是一場由信仰啟程、為愛而跑的行動，體現「善的循環」核心價值。

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