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世大運／陳子威喊話男籃目標前8強 游艾喆：不是沒機會

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導
世大運代表團今天在國訓中心舉行授旗儀式。記者劉學聖／攝影
世大運代表團今天在國訓中心舉行授旗儀式。記者劉學聖／攝影

上屆成都世大運拿下史上最佳第11名的我國男籃代表隊，今年由陳子威執掌兵符遠征德國，對於今年女籃喊出了奪牌的目標，陳子威今天則表示男籃也將以進入前8強為目標，擔任隊長的旅日後衛游艾喆指出，並不是沒有機會。

今年世大運男女籃我國代表隊，日前分別在佛光盃與瓊斯盃賽事中登場以戰養戰，其中世大運女籃在瓊斯盃拿下第3名的佳績，並喊話力拚奪牌，至於男籃總教練陳子威也在今天表示，將以搶進前8名為目標，希望再度改寫世大運男籃的歷屆最佳成績。

其中身為上屆班底的游艾喆，今年以旅外球員身分扛起隊長責任，陣中還包括林信寬、陳范柏彥、李允傑、王凱裕等職業選手加入，談到這次再戰世大運身分上的轉變，「跟上屆參賽比起來一定有差，畢竟上次還是學弟，但這次算是陣中比較有經驗的球員，這當然是壓力但也是助力，希望做好幫助球隊場上、場下溝通的工作，更自信地面對比賽。」

對於總教練陳子威喊出的前8名目標，游艾喆說：「大家默契逐漸在提升，團隊的搭配已經漸入佳境，我覺得目標放更好是件好事，讓我們去拚、去挑戰，我認為這不是沒有機會，而且球員應該要比教練更想要才行。」

至於日前與母隊雲豹隊簽下5年長約的林信寬，繼杭州亞運奪下三對三籃球金牌後再度披上國手戰袍出征，他說：「大家都說世大運是小奧運，這次參賽算是彌補一點小遺憾，不過也因為先比過亞運，心態來說算是比較穩定。」

對於這次放棄參加瓊斯盃選擇加入世大運男籃，並被總教練陳子威賦予得分手重任，林信寬說：「雖然說瓊斯盃有很多老大哥可以讓我學習，但我更希望自己在場上打球吸取經驗。」

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陳子威 瓊斯盃 游艾喆

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