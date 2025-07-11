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世大運／江靜緣首度參賽感覺長大了 林昱堂最後一屆拚積分

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導
世大運我國代表團今天在國訓中心舉行授旗典禮。記者劉學聖／攝影
世大運我國代表團今天在國訓中心舉行授旗典禮。記者劉學聖／攝影

德國萊茵魯爾世界大學運動會將於16日舉行開幕式，我國首批代表團成員將於明天啟程，代表團主團則將在後天出發，而今年田徑運動我國也有不少好手參賽，包括男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂、上屆奪銀的跳高傅兆玄以及大學新鮮人江靜緣等人。

上屆世大運我國在田徑運動共拿下1金、2銀、2銅成績，而今年同樣有不少好手再度參賽，包括日前在亞錦賽有奪牌表現的林昱堂、江靜緣、陳彩娟、林仲威都將再度披上國手戰袍出征德國。

其中剛從鹿兒島移訓歸國的林昱堂，是繼2019年拿坡里世大運後再度參賽，他也表示今年將會是他最後一次參加世大運，也因為不是第一次參賽較能以平常心面對，希望能在戰術上大膽嘗試，爭取世錦賽積分。

至於才剛從高中畢業的江靜緣，今年則是首度參與世大運，不過今年的絕佳狀態也讓她直言相當期待，「第一參加真的還滿興奮的，感覺氣氛跟世中運也不太依樣，有一種長大的感覺。」

江靜緣今年5月在靜岡國際邀請賽中以17公尺83的成績打破高懸10年的全國紀錄，並且在亞錦賽中也收穫一面銅牌，是我國備受期待的擲部新星，談到首次世大運的參賽目標，她說：「我今年從全中運、靜岡到亞錦賽，感覺進步最多的就是心態，這次希望能先把握前三擲的機會，再力拚佳績，最好當然是希望能拚獎牌。」

我國田徑好手林昱堂（第二排中）、江靜緣（第二排左二）將出征世大運。記者劉學聖／攝影
我國田徑好手林昱堂（第二排中）、江靜緣（第二排左二）將出征世大運。記者劉學聖／攝影

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田徑 林昱堂 全中運

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