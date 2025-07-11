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世大運／賴清德授旗頒加菜金 丁華恬後拔腿就怕踢到總統

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導
總統賴清德（左）頒發加菜金給「體操精靈」丁華恬（右）。記者劉學聖／攝影
總統賴清德（左）頒發加菜金給「體操精靈」丁華恬（右）。記者劉學聖／攝影

德國萊茵魯爾世界大學運動會我國代表團，今天由總統賴清德親自在國訓中心進行授旗儀式，並頒發加菜金給「體操精靈」丁華恬，賴清德也在典禮上期勉這次參賽選手能夠盡情享受比賽、爭取最好成績。

今年世大運將在德國萊茵魯爾舉行，並於16日舉行開幕典禮，而我國今年共派出196名選手參加田徑、羽球、游泳、射箭、競技體操、韻律體操、籃球（男與女）、擊劍、柔道、桌球、網球、跆拳道（對打及品勢）、排球（室內男與女）、划船及沙灘排球等15種運動競賽。

世大運我國代表團今天在國訓中心舉行授旗典禮。記者劉學聖／攝影
世大運我國代表團今天在國訓中心舉行授旗典禮。記者劉學聖／攝影

在今天的授旗典禮上，總統賴清德也表示，上屆成都世大運我國拿下10金、17銀、19銅的境外最佳成績，加上巴黎奧運我國好手也創下佳績，世界棒球12強賽更奪下冠軍，讓他對於今年世大運我國選手的表現充滿期待，「希望大家能夠享受比賽、盡情發揮、爭取最好成績。」

賴清德指出，為了讓選手無後顧之憂，今年世大運也將首度比照亞奧運規格設置中繼站，包括膳食中心、物理治療所等，提供選手最強的後勤服務。

賴清德也提到運動部將於9月9日正式掛牌，將以運動繼續壯大台灣，尤其國內職業運動近兩年發展順利，包括職業排球聯賽也將在今年開打，日前中華奧會主席林鴻道更宣布昔日職籃勁旅宏國象隊將重出江湖，李忠熙將擔任教練，更是一件振奮人心的好消息。

總統賴清德親自授旗給世大運代表團。記者劉學聖／攝影
總統賴清德親自授旗給世大運代表團。記者劉學聖／攝影

而在今天授旗儀式上，賴清德也頒發加菜金給選手代表、「體操精靈」丁華恬，而丁華恬也當場秀了一招「後拔腿」，她說：「剛剛上台前說可以準備一個可愛的動作，所以就做了後拔腿，原本想說要不要拔側面，但怕踢到總統。」

對於今年世大運參賽目標，丁華恬也表示，這次的策略就是把原有套路發揮該有水平，雖然動作上有小調整，但難度沒有太多變化，談到這次混血好手陳瑞安等人的加入，她則說：「這次我們團隊水平是提升不少，不過競爭也是蠻激烈的，大家會努力表現。」

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排球 世界棒球12強 丁華恬

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