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桌球／台灣女雙晉WTT美國大滿貫4強 混雙林昀儒、鄭怡靜無緣冠軍戰

中央社／ 台北11日電
鄭怡靜（左）、李昱諄（右）。 新華社
鄭怡靜（左）、李昱諄（右）。 新華社

台灣女子桌球雙打搭檔鄭怡靜與李昱諄，今天在WTT美國大滿貫賽8強，以11比7、13比11、8比11、11比3，擊敗羅馬尼亞組合薩瑪拉（Elizabeta Samara）與斯佐科斯（Bernadette Szocs），挺進4強。

被列為大會第4種子的鄭怡靜和李昱諄，今天對上大會第5種子的薩瑪拉與斯佐科斯組合。首局開打，台灣組合先聲奪人，開局就是4比0攻勢，並在4比2領先時再連得4分拉開差距，順利奠定勝基開紅盤。

第2局台灣組合展現韌性，比賽中段雖以5比9落後，但靠著「學姐」鄭怡靜帶領下，多次轉守為攻，先追成9比9平手，並在2次平手後，再以13比11搶下第2局，取得聽牌優勢。

第3局開賽台灣組合落後，且整局主動失誤過多，沒能追上對手，很快就丟掉第3局。

關鍵的第4局，雙方經過前段3比3的拉鋸後，台灣組合靠著鄭怡靜出色的中遠台正手拍強攻，加上李昱諄能順利回擊沒有失誤，2人搭檔一口氣連得8分，直接收下比賽勝利，挺進4強。

挺進4強的鄭怡靜和李昱諄，接下來的對手，將是大會頭號種子、中國組合王藝迪與蒯曼。

另外，台灣「黃金混雙林昀儒、鄭怡靜，則是在4強賽先盛後衰，以11比8、11比7、9比11、12比14、7比11遭到韓國組合林鐘勳、申裕斌逆轉，無緣搶下冠軍賽門票。

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黃金混雙 鄭怡靜 林昀儒

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