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田徑／挑戰極限！馬拉松百傑菁英齊聚分享突破歷程

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
馬拉松百傑菁英穿上最新跑鞋。圖／ASICS提供
馬拉松百傑菁英穿上最新跑鞋。圖／ASICS提供

馬拉松百傑菁英跑者今天齊聚一堂，分享自身突破歷程與體驗全新跑鞋的感想，長跑選手周鴻宇分享跑步讓眼界更開闊，渴望代表台灣與世界級跑者一較高下；剛完成全馬「破3」里程碑的陳美彤也分享說：「突破讓我感受到滿滿的正能量，但目標達成不是停下腳步，而是繼續向前的開始。」

專業運動品牌ASICS將推出最新鞋款，在鞋面材料、中底配置與碳板位置皆做出調整，使鞋款推進感與穩定度突破再升級，一如馬拉松選手對自身極限不斷挑戰的精神，多位百傑選手都給一致好評，近期賽事表現亮眼的黃柏憲說：「穿著它跑到中後段腳感依然輕盈，和起跑時幾乎一樣，會希望穿著它進行長距離比賽。」

曾廷瑋也表示，從一代穿到四代，對METASPEED的推進一直都很有感，「新款的回彈性明顯提升，有效減輕了長距離後段的疲憊感。」METASPEED TOKYO系列以跑者需求為本，將推進力、彈性與舒適度相互平衡，為跑者帶來流暢穩定的極速體驗。

江彥綸附和說，自己從最初代的碳板鞋就開始穿，「每一次升級都能感受到細微卻關鍵的突破，讓我感到驚艷。」

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