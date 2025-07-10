世大運／受「黑狗」影響 旅日名將張育陞點頭加入男排

2019年就旅日的男排好手張育陞，驚喜加入2025德國萊茵魯爾世界大學運動會陣容，25歲的他透露，決定披上中華隊戰袍有一半是因為學長「黑狗」陳建禎，希望也像前台灣隊長一樣，成為更好的選手和領導者。

「以往國家隊都是學長帶我，今年大換血，換我回來，回饋給學弟和中華男排。」旅日多年的張育陞透露，今年還在日本時就有收到中華隊的詢問，當時身上還有些傷，後來評估身體狀況，球隊也點頭，讓他決定加入世大運男排隊。

上季在北海道同隊的「黑狗」陳建禎，對張育陞加入中華隊的影響很大，「他用他的經驗告訴我，怎麼成為更好的選手，回來有一半原因是想成為像歐告這樣的領導者。」

身為球隊最知名的選手，張育陞自然成為各隊鎖定對象，學弟最初也會特別依賴這位旅外經驗豐富的學長，張育陞也做好心理準備，「一定會被針對，要想辦法突破，自己也很享受挑戰，關鍵時刻要有拿下分數的責任。」

中華男排總教練黃宏裕提到，出發世大運前有到巴林參加國家盃，整體調整的不錯，過程中也有和世大運同組的澳洲隊交手到，當時澳洲隊友5個世大運選手，讓中華隊備戰更有想法。

中華隊世大運分組和巴西、葡萄牙和澳洲同組，目標先取得分組前2的8強門票。黃宏裕認為，身材沒對手出色的中華隊要靠第二波、第三波攻勢去突破，發球的穩定性也要更高，且提醒隊員不能太依賴張育陞，「有提醒球員他也是人，不是神，必須團隊每個人都能得分，他才會更容易，提醒後配球有分散。」

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