世大運／跆拳道隊大換血 175新星淡定拚戰

曾是「獎牌褲」的中華跆拳道隊，上屆成都世大運奪下6銀4銅，但金牌掛蛋，中斷從2003年來連續8屆奪金紀錄；今年以嶄新陣容出征德國萊茵魯爾世大運，中華跆拳道隊教練蘇泰源表示會全力以赴，「想辦法拿金牌」。

中華跆拳道隊將派出8男、8女參加對打項目，男將是李祈恩、潘奎安、黃卓乘、徐晧祐、

邱義睿、洪俊義、陳亮希和鍾俊傑，女將有黃映瑄、劉侑芸、江宜珊、林唯均、張芮恩、邱少萱、徐彧媐和金怡君，其中黃映瑄是上屆女子46公斤級銀牌，邱義睿奪下男子68公斤級銀牌，徐晧祐踢下男子63公斤銅牌，3人和杭州亞運奪銀的林唯均是經驗較豐富的選手，大部分都是國家隊「新人」。

蘇泰源提到，今年成員大換血，從2月培訓隊成立開始，前3個月全方位提升選手能力；他形容當時選手狀態「骰子最大能骰到4」，經過訓練陸續看到成效，現在已經「偶爾能骰到6」，最後衝刺期希望能維持「一直骰到6」的穩定狀態。

蘇泰源特別點名女子49公斤級的新星劉侑芸，身高175公分的小將上月在夏洛特跆拳道大獎挑戰賽金牌，過程中還踢下前奧運銀牌，被看好世大運乃至明年名古屋亞運成為奪牌重點。

有傲人身材的劉侑芸小一開始接觸跆拳道，契機是警察爸爸的同事是跆拳道教練，加上她有吃不胖的體質，不用刻意減重也能維持49公斤級，漸漸踢出成績。

從2月進入國訓中心，有「巴掌臉」的劉侑芸自評體能和觀念都有提升，對於世大運初體驗，她酷酷笑說：「能打一場是一場，能拿個牌也不錯。」 劉侑芸是教練點名的潛力新星。記者曾思儒／攝影

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