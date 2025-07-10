聽障奧運會11月登場 金牌選手領銜拚佳績

2025年第25屆夏季達福林匹克運動會（Deaflympics，簡稱聽障奧運會）將於今年11月15到26日在日本東京舉行，我國代表隊自去年起即展開備戰計畫，今年國家代表隊選拔出11個運動種類、計20位教練與78位選手的參賽陣容。

近年國際聽障運動走向高度競技化發展，教育部體育署為支持我國優秀聽障運動選手投入訓練與參賽，自108年起對我國優秀聽障運動選手培訓挹注資源、109年起培植國家接班梯隊，增加培育18歲以下潛力優秀聽障選手。去年起為強化我國參加聽障奧運會戰力，訂定「達福林匹克運動會備戰計畫」協助我國菁英聽障選手。

上屆我國代表隊計51位選手參賽，斬獲3金13銀14銅，合計30面獎牌的成績，是歷屆以來僅次於2009年我國台北市主辦聽障奧運的33面獎牌（11金11銀11銅）；今年我國參加東京第25屆夏季聽障奧運會，匯聚目前實力最佳的菁英人才。

本屆賽會我國選派田徑、游泳、射擊、桌球、羽球、網球、保齡球、籃球、空手道、跆拳道與定向越野等11個運動種類代表隊參賽，上屆奪金的網球選手林家文、田徑許樂、保齡球謝盛福及陳建豪等菁英選手都在陣中，預料在本屆賽會中也將會是爭金奪銀的主要亮點選手。

上屆獲得男子桌球團體賽銀牌的楊榮宗、王顗翔、盧仕杰、郭岳東；女子羽球雙打銀牌的沈彥汝、范榮玉，以及連續3屆都有奪牌紀錄的田徑女子標槍好手許安誼、男子撐竿跳選手陳重宇、射擊小將許明睿、女子好手高雅茹、保齡球張堯茜、王玉琴、羽球鄭成鼎、陳忠羿、網球王俊偉等眾多優秀選手，也都名列本屆代表隊之中，預期將是我國爭取獎牌的重點選手。

延續戰力的同時，代表隊也展現世代交替的成果。我國聽障運動代表隊近年積極推動年輕化政策，本屆就有16名曾參與潛力新秀培育計畫、並持續獲得資源挹注的年輕選手逐漸嶄露頭角，成為國家隊主力，包括本屆最年輕、年僅16歲、來自新竹高商的游泳選手李翊菱；上屆以18歲初次參賽即勇奪男子10公尺空氣手槍銅牌的許明睿；今年全中運男子100公尺項目中打破全國聽障紀錄的田徑新秀危宇澤，以及於2024年世界聽障青年運動會及亞太聽障運動會，分別在400公尺項目為我國斬獲佳績的田徑新星陳昀暄，皆為本屆賽會備受關注的明日之星。

為兼顧選手學業與訓練安排，代表團預計8月15日在台北市劍潭青年活動中心舉辦聯合開訓典禮後，採分散式訓練模式，各選手於原訓練據點持續備戰，到賽前1個月起實施集中訓練，進行最後整備與衝刺。

對於此次備戰規劃，中華民國聽障者體育運動協會秘書長兼代表團總領隊趙玉平表示，近年各國推展聽障運動越來越朝向高度競技化發展，國際間的競爭也越來越激烈，我國聽障運動團隊在體育署的支持之下，即使在新冠肺炎疫情期間，仍獲得充足資源得以持續投入正常訓練與參賽，加上各級人才培育政策與資源到位，國內聽障運動人才能夠銜續不斷；自去年起執行的備戰計畫，則是將各項資源與服務全面提升，聽障運動團隊享有的資源將是歷屆以來最好，即使放眼國際，也少有國家能有如此待遇。

體育署副署長洪志昌提到，本屆賽會在體育署核定之備戰計畫支持下，選手與指導教練每月可領取訓練津貼，並得運用訓練協助費購置訓練服裝及相關用品。備戰期間亦全面導入運動科學、運動傷害防護、醫療照護及心理諮商等專業資源，提供全方位支持。此外，本屆聽障奧運的培訓與集訓過程中，亦將加碼補助隊伍於國內訓練及參賽所需之交通、住宿與報名費用，全面提升訓練與服務品質，作為選手強力的後盾。洪志昌期許透過完善的資源投入，讓選手在培訓期間無後顧之憂，得以全心投入訓練，突破上屆成績，為國爭光。

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