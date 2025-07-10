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世大運／排球甜心當舉球教練 中華女排力拚分組賽突圍

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
世大運中華女排隊合影。記者曾思儒／攝影
世大運中華女排隊合影。記者曾思儒／攝影

2025 德國萊茵魯爾世界大學運動會將於16日點燃戰火，中華女排積極備戰，世大運已超齡的亞運培訓隊隊長廖苡任也化身舉球教練，希望學妹們順利突破分組賽，先搶下8強門票。

中華女排今年世大運分到D組，將和澳洲、美國和義大利爭取分組前2的8強門票，中華女排總教練「小牛」鄧衍敏提到，3支對手都是個子高、爆發力好的隊伍，發球和攔網反擊是中華隊很大目標，若能打出夠「黏」的防守，有機會殺出一條路。

鄧衍敏提到，今年成員只有甘可慧、劉雙菱、許菀芸和林其蓉有過世大運經歷，經驗較缺乏，不過先前出戰國家盃有對戰到澳洲隊，澳洲陣中也有幾位選手是世大運球員，讓中華隊心裡「有底」，教練團也積極情蒐，亞運培訓隊隊長、有旅日經驗的「排球甜心」廖苡任也不斷從旁協助，「苡任像是舉球教練，會告訴兩個舉球怎麼傳、怎麼練。」

「小牛」也點名世大運新鮮人張稦豈，讚她國際賽不見新人羞澀，期待到德國能持續展現「大心臟」。

張稦豈透露，打國家盃一開始仍會緊張，「後來習慣，就能放開打。」她提到，上星期在邀請賽中曾和俄羅斯隊交手，對中華隊備戰世大運是很好經驗，「攻擊突破上是很好的練習對象，去學習怎麼突破。」

全隊都有共識，世大運第一個目標是先突破分組賽，先把8強門票拿到手，張稦豈說：「穩扎穩打，一步一腳印來。」

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小牛 亞運 中華隊

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