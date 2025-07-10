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世大運／擊劍隊良性競爭 瞄準再登頒獎台

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
世大運男子鈍劍代表隊隊員許勝閎（左一）、岳哲豪（左二）、教練陳柏槐（中）、陳弈通（右二）和陳致傑合影。記者曾思儒／攝影
世大運男子鈍劍代表隊隊員許勝閎（左一）、岳哲豪（左二）、教練陳柏槐（中）、陳弈通（右二）和陳致傑合影。記者曾思儒／攝影

上月擊劍亞錦賽，中華男子鈍劍隊勇闖4強，最終帶回一面銅牌，幾乎原班人馬即將遠征2025 德國萊茵魯爾世界大學運動，有信心再度登上頒獎台。

世大運中華擊劍隊分成銳劍隊和鈍劍隊，鈍劍除了男將吳祥慶、徐浩、林韋宸和陳品叡，還有唯一的女將吳米雅；銳劍隊4名男將分別是巴黎奧運國手陳弈通領軍、陳致傑、許勝閎和岳哲豪，只有岳哲豪不是亞錦賽銅牌班底。

銳劍隊教練陳柏槐提到，亞錦賽奪牌是很大的突破點，代表中華隊有實力在競爭激烈的亞洲國家突圍，「世大運目標拿牌，再繼續挑戰，挑戰不可能。」他特別提到，幾個大男孩雖然打鬧起來像「屁孩」，不過選手間氣氛融洽，期待良好的團隊化學效應持續發揮。

去年登上巴黎奧運殿堂的陳弈通附和說，團隊氣氛很好，「以前訓練，我都一個人一直刺，現在品質更好。」他個人在奧運後心態也成長許多，更有自信，「擊劍在台灣算冷門運動，去巴黎後發現不會輸給其他選手，心態比較穩、不會著急，情緒起伏不會那麼大。」

曾以18歲之姿登上亞運殿堂的陳致傑，即將迎接生涯最後一次世大運旅程，身為團隊資深成員的他透露，去年因椎間盤突出影響表現，確定無緣巴黎奧運後休息整整半年，直到今年年初才再度拿起劍，「杭州亞運前受傷，巴黎奧運後也想過要不要放下。」刺激他繼續努力的正是代表台灣出征巴黎的陳弈通，陳致傑笑說當時心情很矛盾，身為隊友希望陳弈通順利選上，身為對手又希望出征的是自己，「他給我絕望也給我希望，也是他給我目標，弈通可以，我也可以。」

世大運銳劍代表隊合影。記者曾思儒／攝影
世大運銳劍代表隊合影。記者曾思儒／攝影

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陳弈通 亞運 中華隊

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