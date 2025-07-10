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世大運／18歲廖奕淳首度參賽 盼為體操團隊加分

中央社／ 高雄10日電
今年6月才剛滿18歲的廖奕淳，是德國世大運台灣女子體操代表隊當中年紀最小的。 中央社
今年6月才剛滿18歲的廖奕淳，是德國世大運台灣女子體操代表隊當中年紀最小的。 中央社

今年6月才剛滿18歲的廖奕淳，是德國世大運台灣女子體操代表隊當中年紀最小的。她表示，這是第1次參加大型國際綜合運動會，很期待在賽場上的表現能幫團隊加分。

畢業於台北市數位高中的廖奕淳，在今年4月的全國中等學校運動會囊括5面金牌，風光結束高中生涯，隨即投入世大運選拔，並順利獲選資格。

只不過在台灣的學籍和學制的規定下，今年應屆畢業的廖奕淳差點無法參加世大運，幸好最後在教練林祥威的奔走下，才找到學校讓她註冊取得學籍。

廖奕淳今天在國訓中心舉辦的媒體日受訪時表示，目前肩膀有一些傷勢，比較有影響的就是高低槓，「不過在世大運前，我還是會積極治療，把影響降到最低」。

廖奕淳評估，如果能穩定發揮，個人的地板和跳馬有機會站上頒獎台。她也透露，之前出國比賽都是單項的國際賽，「這是我第1次參加綜合運動會，當然會相當期待不一樣的地方」。

目前是黃金計畫第5級的廖奕淳，因緣際會之下，由日籍教練畠田友紀子幫忙訓練；畠田友紀子是2020東京奧運的日本體操隊教練，在去年12月來台加入國家體操隊教練陣容。

談到世大運台灣女子競技體操代表隊多了轉籍的陳瑞安，廖奕淳感到相當開心，「記得在我小學一、二年級的時候有看過她（陳瑞安）回台灣和我們一起練習，當時就是接觸一下下而已，現在又看到她，感覺變強很多，希望我們可以一起幫團隊多拿些分數。」

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