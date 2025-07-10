世大運／新血注入體操隊 混血女將興奮代表台灣

中華體操隊過去在世大運表現亮眼，上屆成都世大運「鞍馬王子」李智凱完成史無前例3連霸，即將登場的德國萊茵魯爾世大運「換血」出征，團隊除了有年紀最小的女將廖奕淳，台灣、瑞典混血的陳瑞安（Tonya Paulsson）將首度代表台灣參加世大運，對即將到來的挑戰十分興奮。

21歲的陳瑞安在瑞典出生，不過媽媽來自台灣，對寶島不陌生；她8歲接受體操訓練，13歲就代表瑞典參加國際賽，因故在今年轉籍台灣，代表母親的國家出賽，讓1月來台展開新生活的「Tonya」榮幸也期待。

和隊友溝通、受訪都用英文的陳瑞安透露，最初語言不通也曾擔心，不過室友賴品儒幫助她很多，台灣人比較內向但十分友善，現在已經適應的很好；她尤其喜歡台灣的食物和天氣，最喜歡牛肉麵，去點手搖飲還可以用中文說「半糖少冰」、「微糖微冰」，漸漸融入寶島文化。

上月亞錦賽，中華女子成隊獲得第4名，陳瑞安女子全能也獲得第4名，世大運她目標盡力做到最好，期待有機會挑戰頒獎台。

今年全中運還代表台北市數位高中的廖奕淳，是體操隊年紀最小的成員，她的教練林祥威20年前曾在世大運摘下鞍馬銅牌，今年首度帶隊出賽，成為奇妙緣分。

廖奕淳透露，最近肩膀有些傷勢，高低槓影響較多，希望到德國能有最好發揮，幫助團隊多拿點分數；單項部分，她對地板和跳馬最有信心，期待單項能有突破表現。

世大運體操男子隊成員有莊佳龍、邱敏翰、葉政、林冠儀和李明亮，女子隊由奧運國手丁華恬和陳瑞安、廖奕淳、吳幸芬及林宜蓁組成，中華隊體操教練鄭焜杰提到，今年代表隊有許多新選手，著重臨場發揮，目前成員整體狀況都不錯，尤其女子隊加入陳瑞安後成績有所提升，有望推進女子成隊名次。

世大運中華男子體操隊合影。圖／劉學聖攝影 台灣、瑞典混血女將陳瑞安為世大運積極備戰。圖／劉學聖攝影 台灣、瑞典混血女將陳瑞安為世大運積極備戰。圖／劉學聖攝影

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