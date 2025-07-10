聽新聞
0:00 / 0:00
世大運／新血注入體操隊 混血女將興奮代表台灣
中華體操隊過去在世大運表現亮眼，上屆成都世大運「鞍馬王子」李智凱完成史無前例3連霸，即將登場的德國萊茵魯爾世大運「換血」出征，團隊除了有年紀最小的女將廖奕淳，台灣、瑞典混血的陳瑞安（Tonya Paulsson）將首度代表台灣參加世大運，對即將到來的挑戰十分興奮。
21歲的陳瑞安在瑞典出生，不過媽媽來自台灣，對寶島不陌生；她8歲接受體操訓練，13歲就代表瑞典參加國際賽，因故在今年轉籍台灣，代表母親的國家出賽，讓1月來台展開新生活的「Tonya」榮幸也期待。
和隊友溝通、受訪都用英文的陳瑞安透露，最初語言不通也曾擔心，不過室友賴品儒幫助她很多，台灣人比較內向但十分友善，現在已經適應的很好；她尤其喜歡台灣的食物和天氣，最喜歡牛肉麵，去點手搖飲還可以用中文說「半糖少冰」、「微糖微冰」，漸漸融入寶島文化。
上月亞錦賽，中華女子成隊獲得第4名，陳瑞安女子全能也獲得第4名，世大運她目標盡力做到最好，期待有機會挑戰頒獎台。
今年全中運還代表台北市數位高中的廖奕淳，是體操隊年紀最小的成員，她的教練林祥威20年前曾在世大運摘下鞍馬銅牌，今年首度帶隊出賽，成為奇妙緣分。
廖奕淳透露，最近肩膀有些傷勢，高低槓影響較多，希望到德國能有最好發揮，幫助團隊多拿點分數；單項部分，她對地板和跳馬最有信心，期待單項能有突破表現。
世大運體操男子隊成員有莊佳龍、邱敏翰、葉政、林冠儀和李明亮，女子隊由奧運國手丁華恬和陳瑞安、廖奕淳、吳幸芬及林宜蓁組成，中華隊體操教練鄭焜杰提到，今年代表隊有許多新選手，著重臨場發揮，目前成員整體狀況都不錯，尤其女子隊加入陳瑞安後成績有所提升，有望推進女子成隊名次。
🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言