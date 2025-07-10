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F1／紅牛王朝崩解？20年領隊霍納被開除 維斯塔潘發文致謝

聯合新聞網／ 綜合報導
前紅牛領隊霍納(左)、紅牛當家車手維斯塔潘(右)。 美聯社
前紅牛領隊霍納(左)、紅牛當家車手維斯塔潘(右)。 美聯社

F1紅牛車隊昨天投下震撼彈，宣布開除車隊領隊霍納（Christian Horner），結束他長達20年的領隊生涯。紅牛二隊領隊梅基斯（Laurent Mekies）接任職務。

霍納自2005年起接掌F1紅牛車隊，帶領團隊在2010年代初期及近年締造多次霸業，包含124場分站冠軍、6座車隊冠軍、維特爾（Sebastian Vettel）及現役車手維斯塔潘（Max Verstappen）各4座車手冠軍。

去年霍納身陷性騷醜聞，加上車隊內部內鬨，雖然維斯塔潘仍完成車手冠軍4連霸，但車隊冠軍被麥拉倫車隊奪走。紅牛今年表現再度被麥拉倫拉開，據ESPN報導，近期紅牛車隊氣氛越來越緊繃，主因是今年賽道表現不佳，加上維斯塔潘未來動向不確定性越來越大。最近有傳聞指出，維斯塔潘可能轉投賓士車隊。

《Sky Sports》今天釋出一段影片，霍納向紅牛車隊員工們告別時哽咽落淚，他說，「昨天我被紅牛告知，從今天這場聚會後，我將不再參與車隊及業務的營運。雖然我仍是公司的一員，但實際營運將交到別人手中，這消息確實讓我感到震驚。過去12小時，我有機會靜下來思考，我想站在你們面前，向過去20年全心投入的每一位成員表達感謝。」

霍納回憶2005年紅牛接手捷豹車隊時，他走進的是兩棟破舊大樓，「能親眼見證並成為這支車隊的一份子，是我人生最大的榮幸。」在場員工們給予熱烈掌聲。

維斯塔潘則在社群平台貼上自己與霍納相擁的照片，他寫道，「從我拿下第一場分站冠軍，到一起贏得4座世界冠軍，我們共同締造無數難以置信的輝煌時刻。不只贏下令人難忘的比賽，也打破無數紀錄，謝謝你，Christian！」

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