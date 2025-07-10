網球／12歲徐可倢受邀免費打歐洲巡迴賽 今晚飛抵巴黎

來自屏東的徐可倢年僅12歲甫自國小畢業，實力備受ITF國際網球總會肯定，獲GSDF大滿貫發展基金選中，全額資助參加2025歐洲青少年巡迴賽，且是全亞洲12人名單之中年齡最小，昨晚已出發，預計今晚飛抵巴黎。

徐可倢自嶄露頭角，幾乎一路「越級打怪」挑戰年紀較大的選手，目前在國內14歲級女子排名第二。她從小學1年級接觸網球，2年級便在四維膠帶盃學童網球錦標賽拿到季軍，3至6年級以8連冠之姿風光畢業；今年3月則在圓山青少年網球菁英邀請賽創紀錄，成為2015年開辦以來，首位奪冠的國小學生。

她今年代表台灣參加ITF在印度和馬來西亞、ATF在中國舉辦的國際賽，也拿到雙打2金1銀、單打1銀、團體1銅，因表現優異獲邀免費參加歐洲青少年巡迴賽，由「大滿貫球員發展計畫（GSPDP）」贊助，全額負擔旅費用及食宿，家長、個人教練不能同行，全亞洲共6名男孩和6名女孩入選，台灣除了12歲女生徐可倢，14歲男生蔡秉寰也獲選。

出發前5天，徐可倢還在YONEX盃全國青少年網球錦標賽竹南站（B-5）越級挑戰16歲組，獲單打亞軍、雙打冠軍。

昨晚徐可倢、蔡秉寰已從桃園出發，深夜11時50分起飛，目前在杜拜機場等候轉機，預計今晚7時30分飛抵巴黎，明天起受訓3天，14日開始巡迴法國、德國、捷克共4場比賽，8月10日結束行程。

徐可倢昨晚說，從1個禮拜前就開始很興奮，因為教練說這次去歐巡不要有壓力、盡情享受比賽、好好去玩，因此她抱著出國玩的心情，雖然第一次單獨去這麼遠、這麼久，但完全不緊張，很期待！尤其出發前收到自己喜愛的運動服飾品牌FLOWNESS贊助2大箱產品，歐巡比賽全程都會穿上，特別開心！

爸媽則說可倢很獨立，每次出國比賽爸媽都不在身邊，這次去歐洲雖然很遠，但是不擔心，相信她能照顧好自己、多和不同國家選手交流。

年僅12歲的徐可倢（中）第一次沒有大人陪同，遠赴歐洲參加整整一個月的巡迴賽，昨晚登機前和媽媽抱抱。記者林昭彰／攝影 12歲徐可倢（右）和14歲蔡秉寰，受邀免費參加2025歐洲青少年巡迴賽，目前在杜拜機場等候轉機，預計今晚飛抵巴黎。圖／徐可倢提供 年僅12歲的徐可倢在國小畢業之前，就被GSDF大滿貫發展基金選中，全額資助參加歐洲巡迴賽，昨晚已啟程前往巴黎。圖／徐可倢提供 年僅12歲的徐可倢（中）第一次沒有大人陪同，遠赴歐洲參加整整一個月的巡迴賽，昨晚登機前和爸爸抱抱。記者林昭彰／攝影 徐可倢甫自國小畢業，實力備受ITF國際網球總會肯定，獲大滿貫發展基金選中，全額資助參加2025歐洲青少年巡迴賽，且是全亞洲12人名單之中年齡最小，昨晚已出發，預計今晚飛抵巴黎。記者林昭彰／攝影

商品推薦