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桌球／林昀儒、鄭怡靜勝第4種子 WTT美國大滿貫混雙晉4強

中央社／ 台北10日電
林昀儒(左)、鄭怡靜(右)。 路透
林昀儒(左)、鄭怡靜(右)。 路透

WTT美國大滿貫賽今天進行混雙8強，台灣「黃金組合」林昀儒鄭怡靜，面對大會第4種子、日本組合松島輝空與張本美和，以11比5、12比10、8比11、9比11、11比7獲勝挺進4強。

林昀儒、鄭怡靜在世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽混雙16強因對手傷退，多了1場的休息機會，今天在8強迎接日本18歲松島輝空、17歲張本美和的年輕組合。

林昀儒、鄭怡靜首局在雙方3比3平手後逐漸拉開比數，鄭怡靜在防守松島輝空的強勢正手拍做得非常好，多次刁鑽角度的回球，也成功打亂張本美和的節奏，順利先搶下首局。

第2局林昀儒、鄭怡靜同樣發揮良好默契，不斷找對手空檔打，鄭怡靜的回球也都會提前搶攻，一度取得10比5領先，儘管被對手追成平手，但台灣組合還是穩穩再收下1局。

已經沒有退路的松島輝空、張本美和，到了第3、4局只要一有機會就全力搏殺，雙方都出現多次中、遠台的精彩來回相持球，只可惜台灣組合都沒能拿下，被日本搭檔連追2局戰成平手。

關鍵的第5局，林昀儒、鄭怡靜在3比4落後時喊了暫停，短暫休息後，林昀儒、鄭怡靜逐漸拉開比數，並且在8比6領先時，先靠鄭怡靜的正手拍搶分，接著她又在接發球時直接1拍得分，幫助台灣組合取得10比6的4個賽末點。

儘管松島輝空靠著一記反手拍追回1分，但隨後林昀儒反手拍回球幸運擦網急墜，讓對手根本來不急反應，就在這戲劇性的一球下結束這場比賽。

曾拿下東京奧運桌球混雙銅牌的林昀儒、鄭怡靜，在相隔近3年後今年再度合拍，就在這場大滿貫賽事挺進4強。

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林昀儒 鄭怡靜

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