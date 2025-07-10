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桌球／林昀儒險踢鐵板 WTT美國大滿貫賽激戰晉16強

中央社／ 台北10日電
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

台灣男子桌球好手林昀儒今天在WTT美國大滿貫賽32強險踢鐵板，面對從資格賽打上來的香港小將陳顥樺，激戰5局才以12比10、11比4、5比11、3比11、11比6獲勝，晉級16強。

世界排名第8的林昀儒，賽前對世界排名第83名的陳顥樺在去年亞錦賽交手過1次，當時以3比1獲勝。

雙方今天再度交手，林昀儒前2局都完全掌握節奏和攻勢，首局開打就是5比0領先，比賽後段也以10比5取得優勢順利拿下；第2局同樣開賽就是9比1攻勢，對手毫無招架之力。

沒想到，第3、4局戰況翻轉，林昀儒失誤增加，加上陳顥樺在中、前台搶得很兇，讓他第3局開賽打出7比2優勢後先追回1局；第4局陳顥樺則是在5比3領先時連得6分，將戰局扳平。

決勝第5局，林昀儒終於找回節奏和手感，在雙方4比4平手時，靠一波6比1攻勢，取得10比5的5個賽末點，儘管被對手追回1分，最終仍穩穩拿下第5局，有驚無險地晉級16強。

林昀儒晉級16強後，對手可能是大會第10種子、中國好手向鵬；林昀儒生涯對上向鵬戰績3勝0敗。

另外，台灣一姐鄭怡靜搭配李昱諄，今天在女雙16強對上智利的維加（Paulina Vega）與奧蒂嘉（DanielaOrtega）組合同樣打得相當驚險。

列為女雙大會第4種子的鄭怡靜和李昱諄，和對手鏖戰35分鐘，以8比11、13比11、11比5、9比11、11比4獲勝，闖進8強。

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林昀儒 鄭怡靜

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