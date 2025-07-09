快訊

Switch 2台灣開賣啦！凌晨首賣會排隊人潮直擊 他這時間搶到頭香現貨

三星推「平價版摺疊機」Galaxy Z Flip7 FE！親民價格免3萬 規格一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

女足／東亞盃出師不利 中華隊不敵日本

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華女足16號劉于喬（右）與日本女足13號矢形海優。圖／中華足協提供
中華女足16號劉于喬（右）與日本女足13號矢形海優。圖／中華足協提供

2025東亞盃足球錦標賽決賽女子組今天在韓國首爾展開，中華隊出師不利，首戰面對亞洲王者日本女足，以0：4吞下敗仗。

本次中華女足因朝鮮隊退賽得以遞補參賽，將在9日到16日與日本、韓國和中國女足進行較量；今天面對頭號強敵日本，第22分鐘日本一次漂亮的突破後，由矢形海優取得進球取得領先。

第25分鐘，日本攻勢再起，右路途破後傳中找到滝川結女完成射門再度取得進球；儘管中華女足試圖依照原定戰術設定組織攻勢，但在日本女足的嚴密防守下都無功而返，上半場結束日本取得2：0。

下半場比賽開始後第48分鐘，日本趁著中華隊還沒進入狀況找到機會，攻進第3球；第70分鐘日本攻勢再起，1吉田莉胡左路傳球造成中華女足後衛反應不及自擺烏龍，日本女足取得4：0領先，最終就以4球之差奪勝。

中華隊總教練陳曉明表示，這場比賽球員試著去執行賽前設定的戰術，大多數時間都做得很好，「前20分鐘我們還有辦法跟上比賽節奏，但隨著體能下滑後球員開始跟不上。日本女足確實掌握住幾次我們失誤製造機會取得進球，整體而言對球員今天的表現非常滿意，希望能夠調整後能夠修正今天的一些失誤來面對接下來對上中國與韓國的比賽。」

中華女足下一場比賽將在13日台灣時間下午3點20分迎戰中國女足，比賽將在愛爾達體育台全程轉播。

中華女足賽前合照。圖／中華足協提供
中華女足賽前合照。圖／中華足協提供

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

中華隊

延伸閱讀

日本外相擬與王毅會談 協商水產品及日人被拘

飆高溫！日本32個地區接獲「中暑警報」 數量創2025年新高

橄欖球／亞洲聯盟盃錦標賽 地主中華隊力拚留下冠軍盃

日圓太甜！日本鼎泰豐炒飯超實惠 網見價格：真的超便宜

相關新聞

足球／川普頻現身體壇盛事 將出席世俱盃決賽

美國總統川普昨天在內閣會議上表示，將出席13日在紐澤西州東拉瑟福德（East Rutherford）的國際足總世俱盃決賽...

運動舞蹈／亞錦賽越南進行 中華隊拚單人標準舞爭金奪銀

在越南舉行的首屆亞洲運動舞蹈錦標賽，中華代表隊預計派出分別為青年組、成人組世界第1的王儀珊、康歆妮，參加單人標準舞項目，...

女足／東亞盃出師不利 中華隊不敵日本

2025東亞盃足球錦標賽決賽女子組今天在韓國首爾展開，中華隊出師不利，首戰面對亞洲王者日本女足，以0：4吞下敗仗。

射箭／世界盃馬德里站 中華複合弓女團挺進金牌戰

在西班牙舉行的射箭世界盃馬德里站，台灣複合弓女團今天在團體賽一路過關斬將，尤其4強戰扳倒射箭強權韓國隊，挺進金牌戰，預計...

橄欖球／亞洲聯盟盃錦標賽 地主中華隊力拚留下冠軍盃

2025年亞洲聯盟盃橄欖球錦標賽今、明2天在高雄國家體育場開打，共有中華、菲律賓、泰國、新加坡4國爭霸；中華隊總教練洪吉...

桌球／WTT美國大滿貫賽突破王楚欽 高承睿吞敗仍有收穫

WTT美國大滿貫賽順利過第一關，我國桌球好手「柚子」高承睿今天第二輪就強碰世界排名第2的中國大陸名將王楚欽，高承睿雖吞敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。