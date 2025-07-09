足球／川普頻現身體壇盛事 將出席世俱盃決賽
美國總統川普昨天在內閣會議上表示，將出席13日在紐澤西州東拉瑟福德（East Rutherford）的國際足總世俱盃決賽；同時，國際足球總會宣布已在紐約川普大樓開設代表處。
川普在個人第二任期中頻頻享受來自體壇的巨大關注，2月時成為首度出席職業美式足球NFL超級盃（Super Bowl）的在任美國總統；5月他在橢圓形辦公室（Oval Office）宣布，將在華府舉行2027年NFL選秀會。
路透社報導，本屆國際足總俱樂部世界盃（FIFAClub World Cup，世俱盃）擴大規模，匯集許多世界頂尖球隊參賽，一般認為是為2026年世界盃足球賽模擬演練。2026年世足賽將由美國、加拿大和墨西哥共同主辦，參賽國家隊伍將達到破紀錄的48支。
川普告訴記者：「我將會出席這場比賽（決賽）。」
國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）昨天宣布，在川普大樓（Trump Tower）開設代表處。世俱盃獎盃將在川普大樓展示到決賽當天。
英凡提諾說：「我們得到來自美國政府、川普總統和白宮專案小組對目前世俱盃及明年世界盃的大力支持。」
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