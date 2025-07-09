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運動舞蹈／亞錦賽越南進行 中華隊拚單人標準舞爭金奪銀

中央社／ 台北9日電
目前成人組世界排名第一康歆妮。運動舞蹈總會臉書
目前成人組世界排名第一康歆妮。運動舞蹈總會臉書

在越南舉行的首屆亞洲運動舞蹈錦標賽，中華代表隊預計派出分別為青年組、成人組世界第1的王儀珊、康歆妮，參加單人標準舞項目，被視為台灣爭金奪銀的最佳陣容。

首屆亞洲運動舞蹈錦標賽將於10日在越南胡志明市點燃戰火，今年世界運動舞蹈總會（WDSF）更首度將單人標準舞列入正式競賽項目，標誌著這項新興賽事逐步躍上國際舞台。

台灣從5年前，就把單人標準舞納入國手選拔體系，長年耕耘終於開花結果，這次運動舞蹈亞錦賽派出青年組、青少年組雙料世界排名第1的王儀珊，搭配成人組世界排名第1的康歆妮聯手出擊，被視為中華代表團爭金奪銀的最強陣容，希望展現台灣在舞蹈運動領域的競技實力。

中華民國體育運動舞蹈總會長劉渼麗表示，從一開始默默推動，到現在能有2名世界第1的選手身披國家隊戰袍，登上亞錦賽舞台，期待的不只是獎牌，更想讓全世界看見台灣的努力與堅持。

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