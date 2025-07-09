射箭／世界盃馬德里站 中華複合弓女團挺進金牌戰
在西班牙舉行的射箭世界盃馬德里站，中華複合弓女團今天在團體賽一路過關斬將，尤其4強戰扳倒射箭強權韓國隊，挺進金牌戰，預計於7月12日與頭號種子印度隊爭金。
由多次代表台灣征戰亞運賽場的黃逸柔領軍，搭配陳怡瑄、邱鈺兒組成的複合弓女子團體，在這次射箭世界盃馬德里站的資格賽表現並不起眼，在14個參賽國家中僅名列第10名。
但中華複合弓女團今天在淘汰賽表現突出，在首輪擊敗土耳其後，團隊整體自信心上升，接著在8強戰以231比228射落第2種子的墨西哥，4強戰再扳倒射箭強權韓國隊，以黑馬之姿挺進金牌戰，預計於台灣時間12日與頭號種子印度隊爭奪金牌。
中華射箭隊總教練廖健男接受中央社採訪時透露，3名女將並未受到昨天資格賽發揮不佳的影響，帶著穩定心態迎接淘汰賽，加上首輪獲勝後團隊士氣大振，更勇於把動作呈現出來，並笑說這次4強堪稱「亞運前哨戰」，「我相信擊敗韓國後對她們會更有自信，希望延續到明年的名古屋亞運。」
這次中華複合弓女團年紀最輕的是剛準備升大一的邱鈺兒，廖健男指出，由於她上週剛結束世界射箭青年錦標賽的選拔賽，因此在身體比較疲勞的情況下，導致昨天資格賽發揮不如預期，邱鈺兒今天隨即狀態回穩，相當具有未來性，期許她透過世界盃舞台磨練經驗。
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