快訊

丹娜絲颱風重創家園…恐再下暴雨 台南宣布12區明停班停課

最新24小時時雨量預測曝光 4地區達停班停課標準

山區雨量預估400毫米、土石恐崩落 屏東宣布9鄉明日停班停課

射箭／世界盃馬德里站 中華複合弓女團挺進金牌戰

中央社／ 台北9日電
中華隊賽前練習。射箭協會臉書
中華隊賽前練習。射箭協會臉書

在西班牙舉行的射箭世界盃馬德里站，中華複合弓女團今天在團體賽一路過關斬將，尤其4強戰扳倒射箭強權韓國隊，挺進金牌戰，預計於7月12日與頭號種子印度隊爭金。

由多次代表台灣征戰亞運賽場的黃逸柔領軍，搭配陳怡瑄、邱鈺兒組成的複合弓女子團體，在這次射箭世界盃馬德里站的資格賽表現並不起眼，在14個參賽國家中僅名列第10名。

但中華複合弓女團今天在淘汰賽表現突出，在首輪擊敗土耳其後，團隊整體自信心上升，接著在8強戰以231比228射落第2種子的墨西哥，4強戰再扳倒射箭強權韓國隊，以黑馬之姿挺進金牌戰，預計於台灣時間12日與頭號種子印度隊爭奪金牌。

中華射箭隊總教練廖健男接受中央社採訪時透露，3名女將並未受到昨天資格賽發揮不佳的影響，帶著穩定心態迎接淘汰賽，加上首輪獲勝後團隊士氣大振，更勇於把動作呈現出來，並笑說這次4強堪稱「亞運前哨戰」，「我相信擊敗韓國後對她們會更有自信，希望延續到明年的名古屋亞運。」

這次中華複合弓女團年紀最輕的是剛準備升大一的邱鈺兒，廖健男指出，由於她上週剛結束世界射箭青年錦標賽的選拔賽，因此在身體比較疲勞的情況下，導致昨天資格賽發揮不如預期，邱鈺兒今天隨即狀態回穩，相當具有未來性，期許她透過世界盃舞台磨練經驗。

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

亞運 陳怡瑄 韓國隊

延伸閱讀

射箭／玉山國手選拔賽落幕 世青、世青少代表隊出爐 

射箭／玉山國手選拔賽嘉義登場 260多位好手同場競技 

射箭／亞洲盃新加坡站 15歲陳品安男子反曲弓射銅

射箭／亞洲盃新加坡站 中華反曲弓男團奪銅

相關新聞

射箭／世界盃馬德里站 中華複合弓女團挺進金牌戰

在西班牙舉行的射箭世界盃馬德里站，台灣複合弓女團今天在團體賽一路過關斬將，尤其4強戰扳倒射箭強權韓國隊，挺進金牌戰，預計...

橄欖球／亞洲聯盟盃錦標賽 地主中華隊力拚留下冠軍盃

2025年亞洲聯盟盃橄欖球錦標賽今、明2天在高雄國家體育場開打，共有中華、菲律賓、泰國、新加坡4國爭霸；中華隊總教練洪吉...

桌球／WTT美國大滿貫賽突破王楚欽 高承睿吞敗仍有收穫

WTT美國大滿貫賽順利過第一關，我國桌球好手「柚子」高承睿今天第二輪就強碰世界排名第2的中國大陸名將王楚欽，高承睿雖吞敗...

桌球／鄭怡靜擊退烏克蘭好手 晉WTT美國大滿貫賽女單16強

在拉斯維加斯舉行的WTT美國桌球大滿貫賽，「台灣一姐」鄭怡靜今天以3比1擊敗烏克蘭女將佩索茲卡，晉級女單16強，下一輪將...

高球／台灣高球好手蔡佩穎 入圍日巡賽6月最佳球員票選

征戰JLPGA的台灣女子職業高爾夫好手蔡佩穎，靠著6月中在宮里藍女子公開賽最終回合第18洞的精彩獵鷹，入選日巡賽「6月份...

加拿大羽賽／雙方比分緊咬不放 土銀男雙金包銀

2025加拿大超級300公開賽男子雙打金牌戰上演土銀兄弟鬩牆，由「李氏兄弟」李芳任/李芳至對決張課琦/柏禮維，最終「李氏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。