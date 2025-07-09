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橄欖球／亞洲聯盟盃錦標賽 地主中華隊力拚留下冠軍盃

中央社／ 台北9日電
亞洲聯盟盃橄欖球錦標賽今開打，圖為四隊隊長合影。中華橄欖球協會臉書
亞洲聯盟盃橄欖球錦標賽今開打，圖為四隊隊長合影。中華橄欖球協會臉書

2025年亞洲聯盟盃橄欖球錦標賽今、明2天在高雄國家體育場開打，共有中華、菲律賓、泰國、新加坡4國爭霸；中華隊總教練洪吉祥喊話，要把去年失去的冠軍要回來。

亞洲聯盟盃去年在新加坡舉行首屆賽事，當時中華、新加坡、泰國皆為1勝1敗，中華隊在比較得分差後排名第2；洪吉祥指出，「去年我的調度有些失誤，才會最後在比較得失分落敗，不過今年希望可以把冠軍盃留下來。」

洪吉祥接受媒體訪問時表示，儘管中華隊目前主流還是7人制，但從全大運之後，特地挑了適合15人制的選手來參加這場國際賽，所以這次的選手都很年輕，全隊只有6個人不是大學生。

教練孫維強分析，有這種國際的聯盟盃賽事，對於提升台灣15人制橄欖球很有幫助；以這次中華隊組隊成員來看，前鋒或許是比較強的部分。

中華民國橄欖球協會理事長章富麟更宣布，只要今天首戰獲勝，教練團、選手都可獲得1萬元激勵金；若最終奪冠，每名球員更可加碼再獲8萬元獎金。

去年首屆賽事冠軍新加坡隊，本屆帶隊來台的新加坡橄欖球協會理事長謝永樂表示，「參賽就是要奪冠，近幾年橄欖球在新加坡是一個快速發展的運動，不論男女都一樣，我們更樂見整個亞洲區域聯合起來推動這項運動。」

亞洲聯盟盃橄欖球錦標賽今年4隊參賽，不過關島隊已在今天簽約，明年就可參賽，並預計後年起會有更多東南亞國家加入，持續擴大賽事規模。

關島雖未參賽但依舊組隊來台觀摩，昨晚也和中華隊進行交流賽。關島橄欖球協會理事長沃許（JoshuaWalsh）表示，「我們橄欖球發展得比較晚，所以更需要積極參與國際賽事，這次來台也感受到和其他國家的差距，對於我們明年參賽有很大的幫助。」

2025年亞洲聯盟盃橄欖球錦標賽今天下午4時由新加坡對菲律賓，晚間6時中華對泰國；2組交戰勝方明天爭冠。

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全大運 橄欖球協會

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