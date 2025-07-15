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螢幕男神修杰楷化身街頭跑者，流汗也MAN爆！靠NB緩震天花板跑出「軟實力」

文／ 黎允之

螢光幕前，修杰楷是氣場全開的戲劇男神；鏡頭之外，則是眾人公認的寵妻狂魔。他與老婆賈靜雯的甜蜜互動近期更是在YouTube頻道《修Time》中展露無遺，從互相鬥嘴到相約運動，笑料中藏不住兩人滿滿默契。

熱愛運動的修杰楷也透露，從交往初期就會與賈靜雯相約跑步，對他而言，「跑步」不只是他維持體能的秘訣，也是讓他培養「耐心」、「毅力」等超強軟實力的關鍵！他笑說：「跑步時，我還會給對方很滿的情緒價值，這也是維持感情的重要軟實力啊！」

自2013年完成人生第一場馬拉松後，修杰楷便養成每週跑步4至5次的訓練習慣，即使帶家人出國旅行，他也在行李中塞進一雙跑鞋，透過跑步探索城市風景。對他而言，跑步已成為他生活密不可分的重要日常。他回憶第一次完成半馬時的悸動：「那一刻，我跨越的不是終點線，而是抵達了全新的人生境地，雖然當下很累，但達成個人目標讓我前所未有的快樂！」。賽季之外，修杰楷也經常透過跑步放空思緒、沉澱心靈。「工作前先去運動，會讓我一整天狀態變得更好！」即使汗如雨下、頭髮凌亂，他仍自信地笑說：「汗流浹背的帥氣，我可以！」

New Balance／提供
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過去，修杰楷會根據演員、人夫、跑者等多重身分，挑選最符合當下需求的鞋款。現在，工作與生活節奏加快，他更偏好一雙能練跑、也適合日常穿著的跑鞋，當他臨時起意想跑步時，就能立刻換裝跑起來。New Balance全新升級的 1080v14就非常符合他的需求，「這雙鞋不只好穿更好跑，Q彈中底讓我穿一整天也很舒服，下戲後直接穿去跑步也很順！」

他最滿意1080v14的地方，是它能在不同情境中都給予剛剛好的支撐與回饋。「我覺得這雙鞋最大的特點是穿起來很穩定，跑步時不會晃，讓人很有安全感」他也提到全新升級的 Fresh Foam X 科技中底，不但腳感柔軟、回彈力十足，還能吸收衝擊、減少跑步時膝蓋的壓力。在他快節奏、多角色切換的生活裡，1080v14 就像一位可靠的夥伴，穩穩接住每一步，陪他跑得更遠、更自在。

New Balance／提供
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「如果鞋櫃裡只能留一雙鞋，我一定首選NB 1080 v14！」從第一次穿上至今，修杰楷就深深被其全方位的「軟實力」所折服。不只能應付長距離跑步訓練，日常通勤、久站穿著也很適合，能全天候支撐，滿足多元需求。同時外型俐落百搭，能完美融入日常約會、微正式、渡假旅遊等各式場景。

New Balance／提供
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修杰楷說：「真正的軟實力，是面對變化還能穩住自己。」未來，他也希望穿上1080v14一起挑戰更多賽事、跑得更遠！而1080v14除了穩定可靠，也推出多款配色，讓各種風格的跑者都能依照自己的喜好選擇合適的款式，陪你穩穩前行，跑出屬於自己的節奏！

New Balance／提供
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跟著修杰楷一起跑出軟實力

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