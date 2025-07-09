路跑／結合七星潭淨灘 永續論壇前進花蓮

國內路跑界與中華奧會籌辦的路跑賽事永續論壇將於8月29日於花蓮鑄強國小辦理，進入第五年的論壇之前在北中南部進行推廣，今年則特別選擇前往花蓮，期望能夠讓花東地區關心此議題的單位與民眾就近參與。

主辦單位表示本次議題在規劃時一方面連結在地業界討論運動觀光永續發展，另一方面也探討永續最夯議題，包括社會影響力以及循環經濟等。此外，今年更結合在地單位在論壇次日於七星潭海域辦理淨灘活動，期望進一步認識花蓮海域生態並對環境維護工作盡一份心力。

協助本論壇規劃的清華大學教授黃煜指出，本次論壇主題有四大亮點，並邀請十位實務經驗豐富的專家與會。

亮點一：解析社會影響力評估｜SROI不是報告書，是馬拉松的前端價值藍圖

社會影響力評估（SROI）被公認為最具權威的永續成效衡量方法之一，透過這套方法，我們能理解一場馬拉松對不同利害關係人的影響與改變。對城市來說，是行銷與品牌曝光；對在地商家，是觀光人潮與營收；對賽事志工，是籌辦經驗與人脈累積；對社區居民，是人氣帶動與環境共融的平衡。SROI會依據這些期待找出合適的衡量指標，並把結果轉化成貨幣價值，成為一份可被看見的投資效益。

孔雀魚數位科技董事長林坤正將分享：SROI從來不只是活動結束後的報告，而是協助我們在賽事前期就做好價值規劃與利害關係人議合的重要工具。同時，H2U永悅健康ESG服務卓越中心總監蔡弘誠，則將解析如何把SROI真正落實到馬拉松賽事的商業端，結合品牌合作、企業贊助與地方資源，讓一場馬拉松不只是體育活動，更是可持續運作的社會影響平台。兩者攜手打造「馬拉松SROI實踐平台」，從前端設計、過程管理到成果驗證，協助賽事單位與企業夥伴，讓每一次起跑都創造出可量化、可管理、可傳遞的共好價值。

亮點二：探討運動觀光韌性發展

台灣東部景色秀麗，特別是太魯閣峽谷的鬼斧神工更是全球知名，但去年四月的地震對觀光事業造成嚴重衝擊，也迫使被喻為「全球唯一峽谷馬拉松」的太魯閣馬拉松停辦。雖面臨挑戰，但主辦單位認為花東地區自然生態資源豐富，是許多運動愛好者的天堂，且根據清華大學去年所做的知本馬拉松經濟效益調查，結果顯示有3多—外縣市跑友多、停留天數多、消費金額多，這凸顯了路跑賽事可以吸引西部的跑友參與，也因停留天數較長，花費自然較多，每位跑友每天的消費高達6000元，較一般賽事跑友的每日平均花費2500元高出一倍以上。

針對此，主辦單位特別安排深耕花東地區運動觀光產業的推手進行分享，包括籌辦太平洋國際龍舟賽的重要推手侯鴻章老師、主辦知本馬拉松的知本老爺酒店劉祖寧總經理，以及辦理多項鐵人賽事的台灣鐵人公司鄭世奇總經理，期盼透過經驗交流強化花東地區運動觀光產業韌性。

亮點三：點石成金的循環經濟

為抑制國內垃圾量持續增加，點石成金的循環經濟應用成為現今企業進行採購的重要考量，循環經濟將消耗產品變成新產品的原料以減少垃圾量、延續資源的使用並降低環境負擔，而不是一次性消耗後就成為垃圾。這個觀念在國內外運動界都有不少案例，主辦單位也邀請到兩位業界專家進行分享，分別是森林循環陳偉誠執行長及興采實業股份有限公司蔡巽亞永續專案經理，陳偉誠執行長將分享如何將廢棄木回收後做成各種用品，像是木製家具、生物碳及木酢液清潔用品，而過往許多運動賽事的獎盃及獎牌都是金屬合金，近年包括路跑比賽、棒球比賽及籃球比賽都採用木質獎牌或獎盃。而興采實業股份有限公司蔡巽亞經理將說明寶特瓶及咖啡渣回收後如何製成機能運動服，這些都是典型的循環經濟案例。

亮點四：探索賽事環境永續解方

環境永續一直是本論壇創立以來的重要議題，本次也邀請數位推動環境永續賽事的領頭羊：制定路跑賽事碳足跡的超馬協會郭豐州理事長，以及帶領臺北馬拉松獲得全球第一張馬拉松賽事碳足跡認證的臺北市政府體育局蔡培林副局長，針對其推動經驗進行交流。此外，俗云「他山之石、可以攻錯」，熟稔諸多行業氣候調適的5% Design Action社會設計平台楊振甫執行長將提供更多元的觀點協助運動界找到淨零碳排的解方。

為鼓勵關心氣候變遷議題或愛好運動的朋友參與，本論壇免收報名費。論壇現場座位有限，報名自即日起至8月18日或額滿為止。

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