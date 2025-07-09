桌球／WTT美國大滿貫賽突破王楚欽 高承睿吞敗仍有收穫

WTT美國大滿貫賽順利過第一關，我國桌球好手「柚子」高承睿今天第二輪就強碰世界排名第2的中國大陸名將王楚欽，高承睿雖吞敗但突破過往一局未拿紀錄，輸球仍有收穫。

20歲的高承睿去年巴黎奧運表現亮眼，成台灣桌球新希望，目前世界排名22的他WTT美國大滿貫賽首輪以局數3：1淘汰世界排名20的丹麥林德（Anders Lind），取得對決王楚欽資格。

過去兩人3度碰頭，高承睿都是落敗一方，且都是連輸3局；今天第4次碰頭，高承睿在第一局2：2後連丟9分，以2：11讓出。

第二局高承睿靠發球拿下不少分數，一路緊咬比分，先是8：7超前比分，被王楚欽追平後，「柚子」沈住氣連下2分，第2個局點再靠王楚欽回發球出界，讓高承睿以11：9扳平局數。

第三局高承睿曾握有4：2領先，但遭王楚欽逆轉，以11：6取得局數「聽牌」優勢。

第四局高承睿前6分只拿下1分，王楚欽還靠幸運球拿到賽末點，並在第一個機會就結束比賽，以11：3淘汰高承睿。

我國共有3名男將晉級第二輪，率先出賽的高承睿沒能晉級，要看「小林同學」林昀儒和馮翊新突圍，不過馮翊新第二輪就要碰現任世界球王、大會頭號種子林詩棟。

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