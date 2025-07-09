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桌球／鄭怡靜擊退烏克蘭好手 晉WTT美國大滿貫賽女單16強

中央社／ 台北9日電
鄭怡靜。 新華社
鄭怡靜。 新華社

在拉斯維加斯舉行的WTT美國桌球大滿貫賽，「台灣一姐」鄭怡靜今天以3比1擊敗烏克蘭女將佩索茲卡（Margaryta Pesotska），晉級女單16強，下一輪將對決中國好手蒯曼，爭取8強門票。

女單世界排名11名的鄭怡靜，本周征戰世界桌球大聯盟（WTT）美國大滿貫賽，通過首輪的考驗後，今天與從資格賽出線的烏克蘭女將佩索茲卡正面交鋒，鄭怡靜手握3勝2負的對戰優勢，然而上次過招已是2016年世界桌球團體錦標賽。

這場暌違9年的交手，鄭怡靜在首局展現壓制力，幾乎一路保持領先情況下，以11比7先馳得點，沒想到第2局鄭怡靜陷入亂流，開局一度處於1比7落後，所幸她及時調整節奏，不僅連得6分扳平戰局，更如願逆轉比分，再以11比9取得聽牌優勢。

第3局鄭怡靜失誤增加，導致分差被擴大，即便化解2個局點，仍以9比11讓出，不過進入關鍵第4局，鄭怡靜再度發揮宰制力，在2比2平手時一舉連得6分奠定勝基，終場再以11比5晉級女單16強，下一輪預計將對決世界排名第5的中國好手蒯曼，力拚8強資格。

另外，鄭怡靜與林昀儒搭檔的黃金混雙，隨著世界排名第7的瑞典組合卡爾松（Kristian Karlsson）、凱爾伯（Christina Kallberg）因傷退賽，讓「林鄭配」直接晉級混雙8強，接下來將挑戰日本組合松島輝空、張本美和。

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林昀儒 鄭怡靜

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