加拿大羽賽／雙方比分緊咬不放 土銀男雙金包銀

2025加拿大超級300公開賽男子雙打金牌戰上演土銀兄弟鬩牆，由「李氏兄弟」李芳任/李芳至對決張課琦/柏禮維，最終「李氏兄弟」以二局均為21：19比分險勝張課琦/柏禮維，奪下兩人第一個超級系列賽金牌。李氏兄弟之前長期被借調至國訓中心擔任「麟洋配」陪練員，為「麟洋配」勇奪二面奧運金牌幕後英雄，本次賽事他們終於打下歸屬自己榮譽的冠軍。

在本屆加拿大公開賽，土銀羽球隊共奪下1金、1銀、2銅好成績，包括男子雙打金牌李芳任/李芳至、銀牌張課琦/柏禮維，女子雙打銅牌林芝昀/許尹鏸、楊景惇/張淨惠。其中，男雙4強賽李芳任/李芳至擊敗上周美國公開賽銀牌台灣年輕好手，另張課琦/柏禮維則以2比1逆轉台灣年輕好手，2組選手成功闖入男雙決賽。賽前對戰紀錄張課琦／柏禮維以4勝2負稍占上風，2組選手對於這面金牌均勢在必得，2局賽事雙方比分緊咬不放，最終「李氏兄弟」以2比0些微比分奪下金牌，這也是繼2014年梁睿緯/呂佳彬在該賽事男雙奪金後，土銀再度奪得男雙金牌。

另土銀2組女雙林芝昀/許尹鏸8強賽以2比1逆轉勝台灣選手，4強賽以0比2不敵大會第三種子最終奪冠泰國選手。楊景惇/張淨惠8強賽2比1險勝加拿大選手，4強賽以0比2不敵大會第八種子日本選手，這2組女雙選手也是繼前一站美國公開賽後再度奪銅。

土地銀行羽球隊在本次美國公開賽及加拿大公開賽2個超級300系列賽，共奪得1金1銀7銅佳績。另年輕選手在賽場上表現亦不遑多讓，「2025第二次全國青年暨青少年羽球錦標賽」U19組中共奪下3面銀牌、3面銅牌。

此外，土銀善盡企業社會責任，培育新生代羽球選手，定期舉辦「青少年羽球夏令營」及「羽球我來了」等公益教學活動。今年土銀「青少年羽球夏令營」將於7月28日至8月1日在台南市後甲國中登場，將由羽球國手現場教學，傳授球技。本次活動民眾線上報名踴躍，短短五分鐘200個名額即已額滿。另土銀為關懷弱勢學子，亦特別邀請家扶中心學員參與。

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