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高球／台灣高球好手蔡佩穎 入圍日巡賽6月最佳球員票選

中央社／ 台北8日電
蔡佩穎。圖／中華高球協會提供
蔡佩穎。圖／中華高球協會提供

征戰JLPGA的台灣女子職業高爾夫好手蔡佩穎，靠著6月中在宮里藍女子公開賽最終回合第18洞的精彩獵鷹，入選日巡賽「6月份最佳球員票選」候選名單。

今年蔡佩穎在日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）征戰了14場比賽，有11場晉級，以上週的JAL女子公開賽並列第7名最佳。

本季蔡佩穎在巡迴賽積分265分、排第39名，獎金1421萬日幣（約287萬台幣）、排第44名，暫時都在下賽季種子安全名單內。

蔡佩穎在6月12日到15日舉行的JLPGA宮里藍女子公開賽，最終以4回合以低於標準5桿的283桿成績獲得並列第24名。

不過她在最終回合標準4桿的第18洞，第2桿從球道上直接打進洞口、精彩獵鷹，讓現場球迷響起如雷掌聲，蔡佩穎當場開心地和桿弟及同組的對手擊掌。

蔡佩穎賽後也幽默表示：「這應該是我在JLPGA過去10年來打最好的一球了。」

JLPGA的6月份最佳球員票選，共有6名選手入選，除了蔡佩穎之外，還包括申智愛、入谷響、佐藤心結、小祝櫻、小野祐夢等，投票至7月11日截止，球迷可至JLPGA官網進行投票。

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蔡佩穎 高爾夫

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