桌球／高雄帕拉桌球挑戰賽落幕 在地選手表現出色
2025年高雄國際帕拉桌球挑戰賽在高雄義守大學體育館圓滿落幕。中華隊繼前一站台北賽勇奪7金7銀9銅佳績後，本週在高雄再添7金2銀6銅。其中，來自高雄的田曉雯、林姿妤與蘇晉賢三位好手表現尤其出色，共包辦11金1銀，堪稱最強地主隊，不僅為中華隊守下榮耀，更成功為高雄爭光。
談到巴黎帕運後的轉變，林姿妤認為自己在心態上變得平靜許多，會更著重在比賽內容和自身發揮。田曉雯也附和道，雖然兩人搭檔默契更好了，但在巴黎帕運最後一場比賽不敵澳洲對手後，發現臨場反應速度仍不足，這是兩人需要修正之處。
林姿妤除了和田曉雯在女雙奪得佳績，在混雙項目也和學弟蘇晉賢合作再添一金，蘇晉賢則謙虛地說，非常感謝林姿妤總是無私傳授經驗。此外他也特別感謝後勤團隊的幫助，能在這幾站有所發揮、獲得好成績，跟平常訓練和後勤團隊的幫忙有很大的關係。
中華隊總教練林佳蓉表示，儘管台北賽與高雄賽之間的空檔只有一天，但選手們表現都相當亮眼，尤其是在巴黎帕運奪牌的選手如程銘志、田曉雯、林姿妤與陳柏諺等，都維持了不錯的狀態，不僅取得佳績也有明顯進步。至於名古屋亞帕運的展望，林佳蓉說目前正持續與教練群和技術委員討論搭配，備戰進展都相當順利。
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