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張廖萬堅敏感時機遭爆料 首任運動部部長李洋呼聲高

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李洋。報系資料照
李洋。報系資料照

教育部政務次長張廖萬堅今天遭到爆料，日前率團前往帛琉參加第12屆太平洋迷你運動會時，卻攜非公務人員身分的妻子同行並享有禮遇的狀況，張廖萬堅被視為將在9月9日掛牌成立的運動部首任部長人選之一，卻在掛牌前兩個月遭到爆料，也引發外界臆測與部長競爭有所關聯。

張廖萬堅這次前往帛琉，是與體育署署長鄭世忠一同應帛琉國家奧林匹克委員會邀請，參加太平洋迷你運動會，並拜會帛琉共和國總統惠恕仁，希望深化台灣和帛琉間運動合作效益，展現兩國間深厚的友誼。不過今天張廖萬堅遭爆妻子一同享有機場禮遇通關、搭乘使館公務車等禮物，他出面自清，強調不會卡公家的一分錢、一毛錢，如所言不實願意辭職。

行政院長卓榮泰4月對運動部掛牌表示，希望給社會非常清新、亮眼而且有前瞻的全新部長，帶領全新的運動部起飛，人選也傳出可望在9月9日掛牌前兩個月出爐，身為部長熱門人選之一的張廖萬堅被爆料也被認為時機敏感。

張廖萬堅接任教育部政務次長後負責督導體育業務，自是運動部部長的熱門人選，不過外傳大罷免在即，張廖萬堅也不排除投入補選選戰；另外包括體育署署長鄭世忠、前任署長高俊雄都是人選之一，甚至在希望為體育圈帶來全新氣象的考量下，包括兩屆奧運羽球男雙金牌得主李洋、舉重金牌郭婞淳、昔日網壇一哥盧彥勳都傳出是可能人選。

李洋去年在巴黎奧運與搭檔王齊麟完成史無前例的羽球男雙2連霸後，就前往國體大任教，並於年終賽後高掛球拍，決定退役時就曾表示，希望能繼續為體壇盡一份心力，也持續關注體育基層等相關議題，甚至傳出上周運動部諮詢會議中，還受到卓榮泰召見。

盧彥勳在從選手身分退役後，同樣投身基層教學並成立網球學院，日前也曾對於黃金計畫內容提出建議。

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羽球 運動部 體育署

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