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電競／英雄聯盟季中邀請賽 CFO不敵AL無緣晉級4強

中央社／ 台北8日電
CFO無緣晉級4強。截圖自LoL Esports X
CFO無緣晉級4強。截圖自LoL Esports X

在加拿大舉行的2025英雄聯盟季中邀請賽，代表太平洋LCP賽區的台灣戰隊CFO今天以1比3不敵中國LPL賽區戰隊AL，確定遭到淘汰，無緣擠身4強之列。

總獎金200萬美元（約新台幣5840萬元）的英雄聯盟季中邀請賽（MSI），採5局3勝（BO5）雙敗淘汰制，台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO）在敗部組首輪力退歐洲LEC賽區MAD Lions KOI（MKOI），不僅保住一線生機，更締造台港澳戰隊睽違12年再度於BO5擊敗4大賽區（韓國LCK、中國LPL、歐洲LEC、美洲LTA）的難得紀錄。

力拚季中邀請賽4強門票，CFO今天與中國LPL賽區頭號種子Anyone's Legend（AL）正面交鋒，沒想到前2局都未能守住領先優勢，尤其第2局一度克服超過7000的經濟劣勢，甚至差點直接終結比賽，然而在逆轉失利的情況下，陷入0比2落後的絕境。

面對「背水一戰」的第3局，CFO上路輪替換上Rest（徐士傑），搭配下路選手Doggo（邱梓銓）扛住壓力，頻頻打出高檔的傷害造成擊殺，幫助戰隊手握大幅度經濟領先，也如願扳回一城。

進入關鍵第4局，CFO一開始即製造2次擊殺，取得經濟領先，眼看有機會逼出決勝第5局，可惜一次嘗試轉線被對手抓到，導致後續連鎖效應，讓CFO逐漸擋不住對手猛烈攻勢，終場以1比3吞敗，與4強門票擦肩而過。

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