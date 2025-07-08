桌球／馮翊新力克38歲奧地利老將 WTT美國大滿貫晉32強

台灣男子桌球好手馮翊新今天在WTT美國大滿貫賽首輪64強，面對從資格賽晉級的38歲奧地利老將哈貝索恩（Daniel Habesohn），以11比5、9比11、11比7、11比9獲勝晉級32強。

現年22歲、世界排名第49名的馮翊新，生涯首度交手38歲、排名88名的哈貝索恩。

面對大了16歲的對手，馮翊新首局開賽打得強勢，在雙方4比4平手時連得5分取得先機，順利以11比5收下首局。

第2局雙方打得膠著、經歷8次平手，哈貝索恩在9比9時靠著豐富經驗連下2分，將戰局追成1比1平手；第3局馮翊新再度站穩陣腳，比賽前段始終保持2分領先，儘管一度被追成6比6平手，但隨後一波5比1攻勢搶下第3局。

關鍵的第4局，馮翊新終於放開來打，中、遠台的控制球都相當到位，比賽中段就取得8比4領先，儘管尾聲一度被追到9比10，但馮翊新仍穩穩收下勝利。

只可惜籤運不佳的馮翊新，晉級32強後，將對上現任世界球王、大會頭號種子中國名將林詩棟。

至於另一台灣女單賽事，簡彤娟在首輪64強面對印度的阿古拉（Sreeja Akula），以12比14、8比11、5比11落敗遭淘汰；雙方在今年2月亞洲盃是最近一次交手，當時簡彤娟以直落3獲勝。

商品推薦